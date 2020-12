Por este motivo familiares y amigos se movilizaron frente a la sede judicial en reclamo de “justicia” y por el esclarecimiento del crimen.

Luego del hallazgo del cuerpo, la Policía de Misiones detuvo a un joven de 22 años en el mismo barrio en donde ocurrieron los hechos, como sospechoso, a quien se le secuestró un machete y prendas de vestir.

Idalina Silvero, la mamá de Nicolás, pidió a la colaboración de los vecinos o de algún testigo del hecho para que se acerquen a la comisaría o al Juzgado y aporten datos, si saben algo de lo que sucedió en aquella madrugada de Navidad.

“Hoy me tocó a mí, mañana puede ser cualquiera. Me sacaron una parte de mi vida, no recuperaré a mi hijo pero quiero que los responsables paguen. ¡Justicia!. Exijo justicia y que al autor le den cadena perpetua”, reclamó Idalina, en declaraciones a la emisora local, Radio Stop de Eldorado.