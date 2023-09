Creciente ola de robo de ganado vacuno tiene en vilo a residentes eldoradenses

Los habitantes de Eldorado se ven cada vez más amenazados por la creciente ola de robos de ganado y otros delitos que afectan sus propiedades. El último incidente tuvo lugar el pasado sábado cuando Cristian Bulman, un productor ganadero, descubrió que parte de su ganado había sido víctima de robo y posteriormente faenado en su propia chacra.

“Yo realmente no estaba en ese momento, pero mi empleado me comentó que él notó movimiento extraño, escuchó ruidos, pero muchas veces por la lejanía y por la vegetación uno llega a escuchar el tiro muchas veces. Pero siempre es la misma forma en la que esta gente opera, te matan el animal de un disparo y lo carnean en el lugar”, declaró Bulman.

Además, expresó su preocupación por la falta de medidas adecuadas para combatir esta problemática creciente. “La verdad es que dependo de las autoridades, y en esta circunstancia no sé qué voy a hacer. No es la primera vez que sucede. Cuando pasa, pasa en la misma zona del campo. Mi empleado no tiene muchas ganas de trabajar así, es un socio muy trabajador, muy buena persona, es atento. Y yo realmente no quisiera que él tenga que pasar por esto porque es mucha inseguridad para él. Las medidas que voy a tomar me llevarán a dejar en desuso una parte del campo que está un poco descuidada y apartada, y limitarme con menos cabezas de ganado porque de esta forma no se puede trabajar”.

La situación se agrava debido a que los delincuentes suelen utilizar armas de fuego en sus incursiones, lo que aumenta el peligro para los residentes y trabajadores rurales de la zona. Además, la escasez de cuidadores confiables y capacitados ha empeorado la situación, ya que los ganaderos tienen dificultades para encontrar personas dispuestas a trabajar en el campo.

“Hace muchos años que es complicado conseguir cuidadores. Uno no puede meter a cualquier persona en su propiedad. Tiene que ser alguien en quien confíes, y la verdad es que gente así escasea para trabajar, más allá de que seguramente haya mucha gente con buenas intenciones, pero los planes sociales no te permiten conseguir gente para trabajar en el campo”, lamentó Bulman.

Ante esta creciente preocupación, los productores rurales de la zona se han unido para recopilar denuncias, catalogar casos y tomar medidas destinadas a proteger sus propiedades y ganado. Sin embargo, la sensación de inseguridad persiste en la región, y los residentes rurales continúan buscando soluciones a largo plazo para abordar la delincuencia rural en la provincia.