El espacio Maker de Pozo Azul recibió equipamiento para los 50 estudiantes que se capacitan en robótica y programación. Cada vez son más los jóvenes misioneros que se forman para el futuro. “Estamos muy contentos porque recibimos una impresora 3D que hace tiempo estábamos esperando para poder realizar las prácticas. Los chicos están fascinados”, manifestó una de las facilitadoras del espacio maker de Pozo Azul.

En una visita a los espacios makers de Pozo Azul y San Vicente, el diputado provincial Lucas Romero Spinelli realizó entrega de equipamientos. Acompañado por docentes y alumnos otorgó un moderno equipo para realizar videoconferencias y una impresora 3D.

En San Vicente, el Aula Maker se creó en 2021 y ya cuenta con más de 280 alumnos. En ese sentido, algunos de los niños que asisten a ella manifestaron su alegría y pasión por el mundo de las tecnologías. “Me pareció interesante, quería aprender programación, porque es lo que te forma para el futuro”, aseveró una de las estudiantes. Asimismo, otro de los niños aseguró que, “siempre intento estar y no perderme nada. Porque si falto una clase me atraso y me pierdo”.

“Este espacio está muy equipado, vamos a acercar una nueva impresora 3D para que docentes, facilitadores y alumnos se capaciten y dispongan de ella. Pero, sobre todo, cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar sus actividades” expresó el diputado Romero Spinelli.

Aula Maker de Pozo Azul recibió material tecnológico. Foto: MOL

Por otra parte, comentó que “en el curso de programación hay más de 30 chicos inscriptos que se están preparando para lo que es la industria del conocimiento, que sin dudas viene a generar puestos de trabajo en la provincia de Misiones”.