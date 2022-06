Vecinos de la localidad de Eldorado viralizaron un video donde se pueden ver peces muertos en las aguas del lago Ziegler, uno de los principales atractivos de la ciudad y desde el municipio, se decidió iniciar una investigación para dilucidar el motivo por el cual los peces aparecieron muertos.

“Nosotros habilitamos con el equipo, estuve charlando con el jefe de Departamento de Saneamiento Ambiental, un relevamiento que corresponde a las distintas cuencas y los afluentes que de alguna manera alimentan el lago, para saber bien de dónde provienen», señaló Mirta Caballero, secretaria de Ambiente de la municipalidad de Eldorado en declaraciones a medios locales.

La funcionaria señaló que hay una tesis sobre las causas que originaron la matanza, aunque evitó dar señales mientras no se verifique la situación. “No lo vamos a decir en los medios públicos, en apariencia viene de uno de los afluentes del lago y bueno estamos también en proceso de tomar las muestras correspondientes de los afluentes, más el lago, más la desembocadura también para ver cuáles son los grados de contaminación que hay, si las hay, y ver qué tipo de contaminación se trata», puntualizó.

Caballero indicó que mantuvo una charla con el jefe del laboratorio de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). «No toquen el agua y que no la consuman, al igual que los peces que se hayan muertos en ese lugar que no son para el consumo, porque si murieron por alguna intoxicación o por algún tipo de producto o químico, lo van saber una vez que tengan los resultados de los análisis del agua», subrayó.

Analizan el agua del Lago Ziegler por posible contaminación. Foto: MOL

En este contexto, Caballero no descartó que el origen sean los químicos que se utilizan en los campos cercanos a los afluentes del lago. “Son hipótesis que se tienen pero hasta que no comprobemos no podemos decir que sí, hay que recordar a la población que hay determinados productos, como el Roundup (glifosato), que están prohibidos por ley y que el Código Ambiental de Eldorado prohíbe su uso”, recordó.