Un nuevo golpe para las aerolíneas low cost se conoció este viernes, en la víspera de Navidad, tras la decisión del Gobierno de aplicar bandas tarifarias para los vuelos de cabotaje en el transporte aéreocomercial. La decisión se debe a “un exceso de la oferta en un mercado deprimido por la pandemia y la existencia de tarifas que no se ajustan a los costos operativos de las empresas”.

La medida podrá una lista de precios mínimos y máximos para los vuelos que se hacen dentro del país. La decisión se formalizó por medio del Decreto 879/2021 del Ministerio de Transporte que se publicó este viernes, en la víspera de la fiesta navideña.

Alexis Guerrera, ministro de Transporte, firmó el decreto para establecer precios mínimos y máximos en los vuelos de cabotaje (Foto: HCDN)

“Encomiéndase al Ministerio de Transporte que para en un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación de la presente medida, proceda a la conformación de un sistema de bandas tarifarias y a la determinación de tarifas máximas para ser aplicadas a los servicios internos regulares de transporte aerocomercial”, explicó el texto oficial.

Cabe recordar que este tipo de medidas se extendió hasta 2016, cuando fue eliminada; mientras que Mauricio Macri en 2018 eliminó la banda inferior para que se habiliten el ingreso de las aerolíneas low cost.

La reacción de las aerolíneas low cost frente a la medida del Gobierno

Luego de la publicación de la medida del Poder Ejecutivo, se escucharon las primeras reacciones de las empresas que son prestadores de servicios de vuelos con bajo costo, como Flybondi y JetSmart, quienes aseguraron que están “analizando las medidas”.

La semana pasada representantes de las aerolíneas se reunieron con Juan Manzur, el jefe de Gabinete, para presentarle sus planes de crecimiento. Sin embargo, no se mencionó la posibilidad de las bandas tarifarias.

Las low cost reclamaron que está medida favorece a Aerolíneas Argentinas que está conducida por La Cámpora (La Voz)

La polémica se genera producto de que Aerolíneas Argentinas se vería beneficiada y está bajo el control de La Cámpora, con Mariano Recalde quien hoy se desempeña como Senador y supo ser presidente de la compañía.

“Esto no es contra las low cost, sino contra todo el porcentaje de la sociedad que solo puede volar por las low cost, que no puede pagar los pasajes de Aerolíneas. Van a volver a utilizar colectivos o no van a poder viajar”, reclamaron las empresas.