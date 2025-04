Un vendedor de paltas reveló lo que gana, con cuánto se queda de eso y las redes explotaron

Fabricio López, conductor de Radio Mitre, sale a la calle a hacerle preguntas a la gente sobre los salarios y precios que ve en el día a día. En esta ocasión, habló con un joven que vende paltas en un rincón de las calles porteñas y lo publicado ganó mucha repercusión en redes sociales. En el video, el chico le cuenta un poco de todo lo que hace, pero lo que más le llamó la atención a los usuarios fue lo que gana por día y cuánto le queda de eso.

Cuánto gana un vendedor de paltas en Buenos Aires

En la imagen se puede ver un cartel improvisado que dice: “Paltas 3 x $2000″, pero toda la ganancia no se la lleva el chico. “¿Qué hacés de tu vida? ¿Vendés paltas?”, pregunta el entrevistador, que recibió una buena respuesta del joven: “Y no solo vender paltas… Salgo a laburar también, de albañil y hago otras cosas, limpio terrenos”, fue la respuesta que introdujo al tema en cuestión. “Con la venta de paltas, ¿cuánto juntas por día?”, le consultó. “Por día, 25 lucas”, lanzó el vendedor, pero al instante aclaró: “En realidad hacemos más, pero a nosotros nos pagan eso. Por día más o menos hacemos como 100 lucas, pero el puesto no es mío”, sumó. Luego, la entrevista fue tocando otros temas y el joven pudo contar que trabajando tuvo la chance de comprarse una moto.

Los comentarios de la gente sobre el video del vendedor de paltas

Más de dos millones de reproducciones tuvo la publicación en TikTok y muchos usuarios aprovecharon para dejar sus comentarios al respecto: “Un genio el pibe”, “Arrancó como entrevista y terminó como charla entre amigos”, “Se nota que es buen pibe y laburante”, “¿Se dieron cuenta de que la venta callejera es una mafia? Siempre hay alguien que los manda y se lleva toda la guita”.