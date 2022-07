Silvina Batakis vuelve a arrancar la semana con anuncios y gestiones políticas en busca de apoyo a sus medidas económicas implementadas el pasado lunes. Ahora, se reunirá con Gobernadores en la Casa Rosada a través de una invitación de Juan Manzur a todos los mandatarios provinciales.

La cumbre se llevará a cabo en el Palacio de Hacienda, en el despacho de la flamante ministra, cerca del mediodía de este lunes. Los gobernadores que asistirán estarán en la Ciudad de Buenos Aires con la excusa de un evento organizado por el Ministerio de Obras Públicas y participarán de un acto previo al encuentro.

El vienes la ministra de Economía, Silvina Batakis, participó de manera virtual del primer día de reuniones de ministros y ministras de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20.

Con esta convocatoria de Batakis, se espera que participen los mandatarios provinciales que pertenecen al PJ, con Axel Kicillof como uno de los grandes referentes, teniendo en cuenta que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner. En ese sentido, será importante para la titular del Palacio de Hacienda contar con el apoyo de estos, ya que significaría tener la aceptación de La Cámpora para estas medidas.

En ese sentido, no ha habido pronunciación pública ni de Cristina Kirchner ni de ningún referentes de La Cámpora respecto a las medidas que anunció Batakis la pasada semana. Ahora, buscará que ese “apoyo” se traslade con los gobernadores peronistas.

Las medidas económicas que anunció Silvina Batakis

Las nuevas medidas que anunció la titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, tendrán un fuerte impacto en las decisiones del gobierno de cara lo que viene ya que una de las ideas que tiene la nueva ministra es acortar el déficit del Estado.

La primera medida anunciada fue que las cuotas presupuestarias mensuales que el ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y ejecución de sus propias erogaciones, va a ser solamente acorde con la proyección de caja real. “Es decir, que no vamos a gastar más de lo que tenemos”, avisó.

Silvina Batakis anunció sus primeras medidas económicas junto a su equipo económico. Foto Federico López Claro

“Los Estados no están para ahorrar”, dijo Batakis y señaló que las necesidades que tienen los argentinos son muchas. “Recordemos que hay habitantes en muchas ciudades que no tienen grifos y no pueden tener una ducha normal. Entonces, las necesidades son muchas y de eso somos conscientes. Por eso, el Estado no está para ahorrar, pero sí para ser solvente”.

Ahora buscará que estas medidas anunciadas la semana pasada, tengan apoyo político por parte de los gobernadores a poco de un nuevo año electoral, donde muchos buscarán la reelección. Además, las dudas están puestas ante la pobre reacción del mercado con caída de los bonos y aumento en el dólar.