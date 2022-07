En una nueva disposición, el Gobierno decidió prorrogar hasta el 31 de julio el plazo para realizar el trámite para el subsidio de la luz y el gas, para todos aquellos que todavía no accedieron a completar el formulario correspondiente.

Desde el Gobierno confirman que para fin de mes habrá anotados unos 11 millones de hogares.

Al mismo tiempo, más de 6 millones de hogares ya pudieron completar el trámite a través de la web, según la información de los datos recaudados hasta este martes.

A su vez, las autoridades sostienen que para fin de mes sean cerca de 11 millones el total de los usuarios inscriptos.

¿Hasta cuándo se podrá completar el formulario virtual?

A partir de este martes 26 de julio, a las 23.59 h., y hasta el 31 de julio inclusive, se podrá estar completando el formulario de manera online, sin la necesidad de acercarse de forma presencial a las oficinas de ANSES.

Cabe resaltar que ya quedó cerrado el registro para quienes tenían la terminación del DNI en 6, 7, 8 y 9. Así, quedó evidenciado que unos 2.391.776 ya completaron el formulario.

También se resalta el detalle de los inscriptos. De ese total, 268.624 pertenecen a la tarifa 1, la que equivale a los altos ingresos. 2.568.56 están enmarcados en la tarifa 2, la de ingresos medios y 3.477.652 son de la tarida 2, de ingresos bajos.

El trámite se puede realizar de manera presencial y también de manera virtual.

Cabe resaltar que desde el Gobierno resaltan la importancia de realizar el trámite, ya sea de manera virtual o presencial, dado que en caso de no hacerlo, se estará pagando la tarifa plena: “El decreto (332/2022) prevé que quienes no aparezcan en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) no estarán alcanzados por el beneficio”.

De igual modo, se aclara que “los barrios populares están todos subsidiados por ubicación y seguirán así, aunque los usuarios que vivan en ellos no llenen el formulario”.