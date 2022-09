Qué se sabe hasta el momento sobre un posible Dólar “Qatar”: las versiones que circulan dentro del Banco Central

Faltan menos de 60 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, en donde se espera que haya una gran cantidad de argentinos presentes en Doha. En ese sentido, la preocupación del gobierno está en el éxodo de reservas podría llegar por el uso de divisas en el extranjero, por lo que apuntan al “Dólar Qatar”.

Esta nueva divisa buscaría tener un nuevo valor para los turistas que viajen en la época mundialista, por lo que dejarán atrás el actual dólar solidario, que cerró el lunes pasando los $250, y apuntan a una divisa que este relacionada con la Copa del Mundo.

Se espera que más de 40 mil argentinos viajen a Qatar para ver a la Selección, solo en la fase de grupos. Foto: SYSTEM

Cuánto valdría el nuevo “Dólar Qatar” y a quiénes incluiría

La nueva divisa sería lanzada en las próximas semanas, esperando el anuncio de la cantidad de gente que viajará desde la Argentina para alentar a la Selección en el Mundial. En ese marco, la nueva divisa tendría un valor de $300 y estaría vigente tanto para los argentinos que viajen como para los extranjeros que lleguen al país.

El déficit actual en la cuenta de turismo alcanzó los U$S 2.500 millones en 2021 y para este año la cifra sigue en aumento. De hecho, desde Economía temen que alcance a duplicar el valor del año pasado, alcanzando los U$S 4.000 millones.

El último dato oficial corresponde a julio pasado y dejó un déficit en este rubro de US$ 757 millones. Ese mes, los gastos realizados por los argentinos en viajes y pasajes al exterior llegaron a US$ 794 millones. Se trató del monto más alto desde enero de 2019. En paralelo, los turistas que vinieron al país en julio solo dejaron US$ 37 millones en el mercado oficial.

El temor del Banco Central con la cotización actual

Los números que manejan desde Turismo indican que aproximadamente más de 40 mil argentinos tienen planeado viajar a Qatar, lo que puede ir en aumento a medida que la Selección avance de fase. En ese sentido, algunos encuestadores apuntan a que tendría un impacto de 1.000 millones de dólares.

Sergio Massa, ministro de Economía, y Miguel Pesce, presidente del Banco Central.

La palabra desde el Banco Central ace varias semanas a Massa para que se cuiden las reservas que ingresaron en las últimas semanas. El objetivo es privilegiar los pocos dólares que tiene el BCRA para la compra de insumos intermedios y no ponerle trabas a la producción.

La palabra desde el Banco Central sobre la falta en Turismo

El director del Banco Central (BCRA), Agustín D’Attellis, afirmó este lunes que “aún no hay nada definido” acerca de un eventual modificación del tipo de cambio para los viajes al exterior, al tiempo que afirmó que “el déficit de divisas del sector turismo es importante”.

En diálogo con el canal de cable C5N, D’attellis descartó que se haya definido lo que se ha denominado “dólar Qatar”, relación a la demanda de divisas que se está registrando por parte de personas que necesitan dólares para poder viajar al próximo torneo Mundial de fútbol en ese estado de Oriente Medio.

D’attellis indicó que “el déficit del sector turismo alcanzó los 750 millones de dólares pero la tendencia viene siendo creciente y podría llegar a los 1.000 millones de dólares. Esto no es sostenible para nuestras reservas”.

El funcionario sostuvo que “la administración del comercio va a seguir porque debemos mantener el nivel de actividad y poder proporcionar insumos a las industrias. Son meses bravos los que vienen porque la necesidad de las importaciones son altas porque el nivel de crecimiento es elevado”.

Con información de Télam.