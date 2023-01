Para Tombolini, “no hay problemas” con las importaciones

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, relativizó hoy las quejas por trabas a las importaciones y defendió el sistema de autorizaciones que administra la dependencia a su cargo, al considerar que el aumento de la utilización de la capacidad instalada demuestra que “no hay problemas” para la compra de insumos.

Según Tombolini, no existen problemas con las importaciones. Foto: JUAN MABROMATA

“Cuando miras la performance de la capacidad instalada, crece y no cae, y si crece y no cae, en términos sistémicos parece no haber un problema en materia de importaciones y autorizaciones”, afirmó el funcionario.

Tombolini defendió así el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que implementó al llegar a la secretaría de Comercio junto al ministro de Economía, Sergio Massa.

Un trabajo realizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC) con la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec) –publicado por este medio- reveló que cerca del 62% de los pedidos de importación aún “está pendiente de aprobación”.

Las complicaciones para traer productos del exterior son una constante en reuniones industriales y comerciales de todas las regiones del país, pero, sin embargo, Tombolini rechazó los cuestionamientos y argumentó apoyándose en las cifras de expansión de la economía.

“Si uno mira los números concretos, la economía creció más de 5% en 2022. Las importaciones crecieron 29% (en monto) y 11% (en cantidades), y las exportaciones crecieron 13%. Es un dato que contrasta contra el reclamo”, enfatizó.

El secretario puso de relieve la implementación de un “cambio de prioridades” en la administración de los dólares para habilitar el ingreso de productos del exterior.

“Cuando llegamos (al gobierno) la Argentina tenía 76% de licencias automáticas y 24% de licencias no automáticas. Por ejemplo, los resaltadores o patines de hielo entraban de manera automática y ahora los pasamos a no automática. Esto no quiere decir que no puedan entrar, sino que tiene una observación”, explicó.

El funcionario enfatizó que la intención es aplicar un criterio que le dé prioridad a lo que necesita el país para su desarrollo.

“El orden de priorización es un desafío. Cada sector que presenta dificultades, nosotros tratamos de trabajar con las cámaras para que se priorice la importación de bienes intermedios, que creció, de bienes de capital que creció, por sobre la de bienes terminados”, agregó.

Las opiniones de Tombolini contrastan con los reclamos que, al menos en público, se suceden a diario desde diferentes ramas de la industria y resultan coincidentes con demoras en las aprobaciones y extensos plazos de pago que dificultan las transacciones.

De hecho, en el inicio de esta semana los acuerdos firmados con el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, apuntaron a buscar mecanismos que agilicen el comercio debido a las “restricciones” que enfrentaba la Argentina.

En otro orden, Tombolini admitió que “los precios siguen subiendo” y manifestó su “descontento” con el 5,1% que arrojó la inflación de diciembre.

En ese sentido, consideró que “los resultados se podrán ver conforme pasa el tiempo y solo si se cumple la condición macroeconómica de tener orden fiscal, de acumular reservas”.

Sobre el programa “Precios Cuidados” comentó que “el cumplimiento es mixto. El stock cerca de 70%, precios fijos del 98% y el sendero de precios de un 88%”, pero recalcó que “el desafío más importante es que el producto esté en la góndola”.

Matías Tombolini se refirió al desafío que implica "Precios Justos" en cuanto a garantizar que los productos estén en la góndola de los comercios. Foto: Gentileza Clarín.

Tombolini adelantó que está trabajando “para tratar de homogeneizar todo el acuerdo de precios” porque “estamos convencidos de que no hay ningún programa económico que pueda funcionar en función de decirle a la sociedad que tiene que estar peor para estar mejor”.

El secretario volvió a defender la participación del sindicato de “Camioneros” en el control de precios y sostuvo que “no hay ninguna denuncia por presiones” durante las tareas de fiscalización que realizó el gremio.