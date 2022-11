Nuevo dólar para los turistas extranjeros: podrán pagar con tarjeta al valor MEP

Con el objetivo de sumar reservas, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un nuevo tipo de cambio para turistas extranjeros: los que realicen compras con tarjeta de débito o crédito lo harán al valor MEP.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el nuevo dólar turista tiene como objetivo recaudar reservas.

Según informaron fuentes oficiales a Télam, la resolución con la que se implementará este mecanismo, el cual comenzará a regir este viernes, será publicada este jueves por el Banco Central. De esta manera, las operadoras de tarjetas de crédito, en lugar de liquidar las operaciones a través de dólar oficial, que hoy cerró por encima de $164 por unidad, lo podrán hacer a través del dólar MEP, a $290.

Además preven que esto haga más “transparente” la operatoria del turismo, ya que los visitantes en lugar de cambiar sus billetes en el mercado informal, y pagar en efectivo sus cuentas tanto en restaurantes como comercios, ahora lo podrán hacer con sus tarjetas.

El Gobierno anunció un nuevo tipo de cambio para turistas extranjeros. Foto: Gentileza Dólar

Las operadoras de estas tarjetas, a su vez, tendrán cinco días para liquidar los dólares que reciben de sus clientes ya sea a través del dólar oficial o en el mercado bursátil con el MEP, que se opera contra títulos privados que cotizan en la Bolsa de Comercio.

Según cifras que maneja el Ministerio de Turismo, hasta ahora las tarjetas declaraban operaciones por un monto estimado de US$ 30 millones por mes. Con esta nueva operatoria la facturación podría trepar a US$ 250 millones. Incluso confían en recaudar unos US$ 1.000 millones en estos últimos dos meses del año antes del inicio de la temporada alta, en la que se espera el arribo de turistas de Europa, que hoy tienen una presencia en torno al 50% respecto a la que existía antes de la pandemia, y que no son tan afectos a utilizar dinero de “contado” como sucede con los de los países limítrofes.

Cuántos turistas visitarían Argentina este año

Las fuentes remarcaron que quedan exceptuados de esta medida los residentes en Argentina que posean una tarjeta de crédito o de débito emitida en el exterior.

Desde el Ministerio de Economía confían en que esta medida “empuje la reducción de la brecha por una mayor oferta de dólares”, en el MEP. Según cifras que maneja el Ministerio de Turismo, alrededor de 3 millones de turistas visitarán este año Argentina, la mayoría provenientes de países limítrofes, equivalente aun 85% del nivel que se registraba en el 2019, antes de la pandemia.

**Con información de Télam**