“No me devolvieron el IVA”: la explicación del titular de la AFIP para resolver los problemas

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, fue invitado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para explicar el proyecto de ley para comprar productos de la canasta básica sin IVA.

Allí el funcionario explicó qué hacer si realizaste una compra y no te devolvieron el importe. Además, confesó que su cuñado no pudo acceder al reintegro y él lo ayudó a solucionarlo.

Castagneto aseguró: “Nosotros necesitamos el compromiso de todas y todos. En estos días también hemos mandado notas a las distintas provincias y queremos que antes del día 2 presenten todas las declaraciones juradas para que no quede nadie afuera, también lo hicimos con casas particulares. Hemos detectado un montón de gente, casi 32.000 personas, que los empleadores le pagan en efectivo y no le pagan a través de la cuenta bancaria y no tienen CBU, por eso hemos puesto toda la AFIP a disposición”.

“Miren, le pasó a mi cuñado. Compró y me dice, ‘Che, no me devolvieron en el IVA’. Y me fijé y no tenía CBU. Jubilado. Entonces le digo, poné el CBU. Fue antes de ayer, ayer puso el CBU y hoy ya está”, confesó.

“También esto hay que aclarar, porque por eso estamos exigiendo tanto que nos den la información todas las provincias, el ANSES y todos, porque las corridas sistémicas que hacen las tarjetas es una vez al mes. Ahora nosotros les pedimos que sean dos veces al mes, porque puede ocurrir que esta actualización del CBU o no tener CBU, hoy a lo mejor no recibís esta devolución. Así que hemos puesto un plazo”.

“Creo que se han tomado un montón de medidas que han beneficiado a todos los sectores. Digo, no ha quedado ningún sector fuera de todas las medidas que ha tomado el Ministro de Economía”, concluyó

¿QUÉ TRÁMITE SE DEBE REALIZAR PARA ACCEDER AL REINTEGRO?

No se debe realizar ningún trámite, porque los reintegros son automáticos en todos los comercios que vendan productos de la canasta básica alimentaria y estén debidamente registrados en la actividad formal, es decir, inscriptos en AFIP.

Y se deberá cargar el número de CBU en la página de la AFIP.

TOPE DE DEVOLUCIÓN

La devolución del 21% tiene un tope de reintegro de $18.800 mensuales. El jefe de la AFIP remarcó que es por persona, no por grupo familiar.

Por ejemplo, si en una familia un integrante es trabajador en relación de dependencia y el otro monotributista, ambos tienen el beneficio por separado.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE REINTEGRA EL DINERO?

El reintegro se deposita 48 horas después de la compra, de forma automática y en la cuenta bancaria de la tarjeta de débito asociada.

La devolución del dinero es sobre el total del ticket.

El director la AFIP, Carlos Castagneto dio detalles de la devolución del IVA para jubilados, monotributistas y trabajadores registrados con salarios hasta de $708.000. La medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa entra en vigencia este lunes 18 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2023.

Castagneto aclaró que a través del programa Compre sin IVA “queremos generar una conciencia ciudadana, para que se utilice más la tarjeta de débito” y se reduzca el uso del efectivo.