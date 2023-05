El “muro” de US$ 11.300 millones que Argentina le tiene que pagar al FMI en el segundo semestre

La negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha simplificado al adelanto de US$ 10 mil millones para hacer un “puente” hasta el último cuatrimestre del año cuando los ingresos fiscales debieran recomponerse, al menos mínimamente, por la liquidación de la cosecha fina.

Sin embargo, ese resulta solo un parcial del problema de restricción monetaria que enfrenta el país, porque el anticipo de esa suma provocaría el efecto de “la manta corta”: lo adelantamos a junio… ¿y de julio a diciembre cómo pagamos? Esa es la pregunta que nadie responde ni del lado del Gobierno, ni del FMI profundizando día a día la incertidumbre que impacta negativamente en la actividad económica.

Massa y la titular del FMI Kristalina Georgieva. Se vienen costosos vencimientos que pagarle al organismo.

El viaje a China que está realizando el ministro de Economía, Sergio Massa, resulta prácticamente irrelevante para hacer frente a este escenario. La supuesta utilización de yuanes para el pago de importaciones desde ese país y el beneficio de la liberación de dólares para otros fines es de incidencia acotada cuando el comercio entre ambos países es deficitario para Argentina. Por ejemplo, en marzo el rojo fue de casi US$ 700 millones.

El total de pagos que se deben afrontar entre junio y diciembre de este año con el FMI asciende a US$ 13.458 millones.

De acuerdo a la información oficial, el próximo giro a Washington debe realizarse el 21 de junio por US$ 926 millones y al día siguiente saldrán otros US$ 1.787 millones. A lo largo del mes también operan obligaciones por US$ 215 con organismos multilaterales, totalizando en el período erogaciones por US$ 2.928 millones.

En julio la exigencia vuelve a ser importante: US$ 2.660 millones al FMI y US$ 395 para multilaterales, superando así los US$ 3.000 millones. En agosto, el mes de la PASO, las arcas públicas tendrán un alivio con pagos por US$ 756 y US$ 191 millones, respectivamente. En septiembre la situación no es muy diferente con US$ 926 millones a pagar al FMI y US$ 480 millones al resto.

La exigencia vuelve a ser alta en octubre cuando el organismo a cargo de Kristalina Georgieva reclame US$ 2.660 y el resto de los “multi” US$ 242. En tanto, en noviembre se abonarán US$ 668 millones y US$ 313 millones y en diciembre se completa el año con US$ 926 millones al FMI y US$ 262 millones para los demás organismos internacionales.

De este cronograma se desprenden un par de conclusiones: en caso de que haya acuerdo y efectivamente lleguen US$ 10.000 millones en junio, en realidad sólo quedarán US$ 7.000 millones porque los primeros US$ 3.000 millones se pagarán inmediatamente. Por otro lado, queda determinar qué aplicación permitirá el FMI de los fondos anticipados, dado que es conocida su inclinación a prohibir la intervención en los mercados de cambio, máxime a un tipo de cambio subvaluado. Y finalmente queda determinar cómo se hará frente al resto de los pagos del año.

Una de las opciones que se maneja sería un cambio en el calendario de vencimientos que alivie la situación del segundo semestre.

Por tanto, el viaje de Massa a China junto al diputado Máximo Kirchner ofrece mucho más un trasfondo de tinte político que económico, ya que lo relevante sucederá cuando a mediados de junio viaje a Washington apremiado por el próximo pago.

Más deuda en pesos

En la búsqueda de financiamiento en moneda local, la Secretaría de Finanzas realizó este lunes una licitación para afrontar pagos por $ 475 mil millones. La oferta del mercado superó el billón de pesos y economía tomó $ 773 mil millones, generando un nuevo endeudamiento por $ 295 mil millones. El total de nuevo endeudamiento en lo que va de 2023 asciende a $ 1,2 billones.

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, destacó que “el 70% de las adjudicaciones correspondieron al sector privado, mientras que el 30% restante, al sector público”. Cabe recordar que hubo un cambio de relación en las tenencias luego del canje que se realizó a principios de año.

Dólar en calma

Luego de cuatro días sin operaciones el dólar “blue” arrancó la semana con una leve baja de $ 1 a $ 492. En tanto, la cotización oficial se depreció 0,85% a $ 248,68, mientras que el mayorista cerró las operaciones de este lunes a $ 238,25.

Dado que el mercado financiero estuvo cerrado en los Estados Unidos por un feriado nacional, las cotizaciones bursátiles estuvieron frenadas. El dólar MEP se mantuvo en $ 459,51 y el Contado con Liquidación terminó en $ 480,66.