Sergio Massa comienza su semana en China, en medio de la carrera electoral y la falta de reservas en el Banco Central

Sergio Massa comenzará este lunes su semana en China en donde buscará aumentar el swap para el comercio con yuanes que hay con ese país y fortalecer el respaldo de los Brics con el foco en obtener reservas para el Banco Central. El viaje se da en el medio de los amagues del ministro de Economía por ser el candidato del Frente de Todos para las elecciones 2023.

El líder del Frente Renovador se viene mostrando junto con Wado de Pedro en lo que apunta a ser la fórmula que tiene la “bendición” de Cristina Kirchner. Mientras tanto, Agustín Rossi y Daniel Scioli buscan que haya una PASO en sintonía con el pedido de Alberto Fernández.

Los ministros de Economía y del Interior se mostraron juntos en medio de las definiciones electorales dentro del Frente de Todos. (Twitter)

Mientras tanto, en China y junto a Máximo Kirchner, el titular del Palacio de Hacienda buscará la ampliación del acuerdo para usar yuanes en el comercio bilateral y un mayor desarrollo energético y vincular la capacidad que tendrá la Argentina para pagar deudas con sus exportaciones.

Beijing entiende que la Argentina está próxima a pasar de una matriz de comercio exterior focalizada casi exclusivamente en su agroindustria a incrementar y diversificar sus exportaciones con Vaca Muerta y el avance del gasoducto Néstor Kirchner.

Esa es la previsión del Palacio de Hacienda para un viaje con implicancias políticas locales e internacionales y en el que la Argentina además buscará convencer al bloque de los BRICS sobre ese potencial exportador, que en el próximo bienio tendrá un incremento con el polo hidro-carburífero y el litio como actividades generadoras de divisas.

Así, la Argentina que buscará aliviar sus reservas con la habilitación de más fondos del ‘swap’ (acuerdo monetario entre Bancos Centrales) y que pretende recibir una inyección de fondos del banco de los BRICS es un país que podría pagar sus deudas a partir de un porcentaje de las ventas al exterior.

El swap con China es por un total de U$S 18.000 millones, de los cuáles actualmente se están utilizan U$S 5.000 millones. Argentina pretende habilitar un nuevo tramo por un monto similar. Pero esta operación no es gratuita ya que el costo financiero por cada préstamo que se aplica puede ser de hasta 9,5%.

Con estas perspectivas, la llegada de más inversiones del gigante asiático en minería y explotación petrolera asoma como una de las prioridades de la agenda inicial de la gira, que se concentrará en los primeros tres días en Shanghái.

Semanas atrás, el Palacio de Hacienda anunció que habría importaciones que se pueden pagar con yuanes, la moneda de China. Foto: Instagram

Massa mantendrá en esa ciudad un raid de reuniones con directivos de empresas estatales y privadas especializadas en el rubro energético para analizar proyectos que abarcan desde el interés por el yacimiento de litio del salar Cauchari, en el departamento jujeño de Susques, hasta la ampliación del transporte de electricidad.

A modo de premisa general para todo el viaje, Massa buscará convencer a sus interlocutores -tanto de China como del resto de los BRICS- sobre la actualidad de una máxima que él suele repetir en sus negociaciones y que quedó asociada al Néstor Kirchner de los primeros tiempos: “Los muertos no pagan sus deudas”.

Otro tema clave de los tres primeros días será el repaso del estado de ejecución de las obras en las represas del río Santa Cruz, para lo cual se reunirá -junto con su equipo de colaboradores- con las autoridades de China Gezhouba Group Corporation (CGGC), a cargo de los trabajos en la mayor obra pública del país.

El Banco del Brics, una clave para buscar fortalecer las reservas del Banco Central

Antes de partir a Beijing, sin embargo, la expectativa mayor estará puesta en el resultado de la ronda de análisis de los BRICS para ver qué colaboración en materia crediticia puede aportarle al país el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), la entidad financiera del grupo de potencias emergentes.

Este punto implicará intercambios con sus pares de Economía de las naciones que integran el bloque y sobre todo con la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, designada al frente del NBD, y constituye un aspecto de la gira que en la coalición de Gobierno consideran crucial.

¿Qué es el Brics? Se trata de la sigla que denomina el conjunto formado por Brasil (B), Rusia (R), India (I), China (C) y Sudáfrica (S), todos países de economías emergentes que apuntan a pelearle el liderazgo mundial que hoy tienen Estados Unidos y la Unión Europea.

Estos países tienen características similares como amplios territorios y poblaciones muy grandes, además de haber logrado que se desarrolle su PBI para ser grandes actores en el comercio internacional.

Máximo Kirchner y Sergio Massa (Archivo)

Las conversaciones con Rousseff y los demás ministros de Economía podrían tener derivaciones para la negociación que el propio Massa tiene abierta con el FMI a los fines de que la Argentina reciba un adelanto parcial o total del desembolso de U$S 10.000 millones solicitado para junio.

El diálogo con los BRICS en el que se espera que tallen fuerte el Brasil de Lula y la China de Xi, tendrá como gesto por parte de la Argentina un hecho no habitual: la presencia del titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner, un dato político que busca simbolizar el respaldo a Massa en cada una de sus gestiones.

El diputado nacional e hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández llegará a Shanghái y a Beijing en su primer salida al exterior desde 2015 y como parte de una comitiva integrada por los funcionarios de la cartera económica y otros de extrema confianza de Alberto Fernández, como el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos y el titular del BCRA, Miguel Pesce.

Además de las presencias más de carácter político, se completarán con la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, dirigente del FdT y del Frente Renovador y con una muy buena relación con el fundador de La Cámpora, más los legisladores Paula Penacca, también camporista, y Diego Sartori, del Frente para la Concordia de Misiones.