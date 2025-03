El mercado apuesta a la continuidad del plan de Javier Milei

Aun cuando al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), le falta la puntada final y no se conocen los detalles, el mercado apuesta a la continuidad del programa económico de Javier Milei, con una inflación en descenso y una devaluación del dólar oficial al 1%.

Así lo reveló el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó esta tarde el Banco Central, con datos que recogió entre el 26 y 28 de febrero de 27 consultoras, analistas, y centros de investigación locales e internacionales, y 12 entidades financieras del país.

Según este trabajo, la inflación esperada para febrero es de 2,3%, apenas por encima del 2,2% de enero. Los informes previos dieron cuenta que este resultado es producto de un aumento en el precio de los alimentos, en especial de la carne. El INDEC informará el resultado oficial el próximo viernes.

Banco Central

Pero para los meses subsiguientes, la tendencia es decreciente y convergiendo a la tasa de devaluación de 1%.

Para marzo, el conjunto de los expertos calcula una suba de precios de 2,2%, para abril de 1,9%, para mayo y junio de 1,7%, para julio de 1,7% y para agosto de 1,6%. Para todo 2025 proyectaron un 23,3%.

A su vez, respetando el crawling peg de 1% mensual, calculan un valor oficial de la divisa en $ 1.175 para diciembre de este año.

Apertura de sesiones 2025. Javier Milei. (AP)

En cuanto al nivel de actividad se estima un crecimiento de 4,8%, por debajo de una serie de informes, incluso del gobierno y organismos internacionales, que hablan de una posible expansión por encima de 5%.

No obstante, cabe aclarar que el escenario que surge del promedio de las opiniones relevadas puede cambiar en forma sustantiva en caso de una modificación de las reglas cambiarias y monetarias a partir del acuerdo con el FMI

Fuerte caída en acciones y bonos

En un contexto internacional muy adverso, las acciones que componen el panel MERVAL de la Bolsa de Buenos Aires se hundieron este lunes 5,45% sin poder escapar a la histeria global.

En el arranque de la semana los inversores multiplicaron sus temores por las consecuencias de la guerra comercial que desataron las medidas proteccionistas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En la evaluación de los analistas, las caídas obedecen a que los mercados ven como una posibilidad concreta que la economía americana entre en recesión.

En consecuencia, el Dow Jones cayó más de 3% y el Nasdaq más de 4%.

La histeria de los hombres de negocios también fue azuzada por reportes de fallas en distintas plataformas digitales que hacían presagiar un hackeo masivo de consecuencias impredecibles. Incluso Elon Musk culpó de los cortes de su red “X” a ciberataques masivos.

El clima arrastró a los ADRs de empresas argentinas que operan en Nueva York que sufrieron duras bajas. Entre las más fuertes se observan las de Edenor (11,5%), BBVA (8,2%), Galicia (6,2%), Macro (6,2%), Central Puerto (5,8%) e YPF (5,7%), entre otras. En el caso de los estos papeles los analistas añaden el componente de que muchos inversionistas ven un punto de quiebre y lo aprovechan para “realizar ganancias”, luego del fuerte rally alcista que tuvieron los meses previos.

Los bonos de la deuda pública recorrieron el mismo camino y anotaron “rojos” de hasta 2,5%. Esto derivó en que el Riesgo País vuelva a superar los 700 puntos, luego de haber cerrado en 692 puntos la semana pasada

Como espejo de esta situación el MERVAL de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se desplomó 5,5%. La baja más pronunciada fue la de Transener (12,8%): Luego aparecen Edenor (9,4%) Transportadora Gas del Norte (8,4%) y Metrogas (8,4%), entre las más importantes.

Por su parte, la plaza cambiaria pudo mantenerse parcialmente ajena a este mal humor.

El dólar “blue” cerró en $ 1.225, mientras que en Córdoba terminó en $ 1.238. A su vez, el MEP quedó en $ 1.224 y el Contado con Liquidación se ubicó en $ 1.226.

El Banco Central inició la semana con compras por U$S 36 y en el mes acumula U$S 226 millones a favor. Las reservas butas cayeron U$S 357 a U$S 27.730 millones, por pagos de deuda a organismos multilaterales.