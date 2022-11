El Banco Central vendió 80 millones de dólares este miércoles: en noviembre, ya se desprendió de 618 millones

Fue un miércoles difícil para el Banco Central, que tuvo que desprenderse de 80 millones de dólares en un marco en el que crece la salida pero no aumento el ingreso de divisas. Todavía no promedia el mes y la entidad ya entregó 618 millones.

Sin embargo, pese a las siete ruedas complicadas que tuvo noviembre, desde el equipo de Miguel Pesce quisieron transmitir tranquilidad, excusándose en que el corriente suele ser “un mes deficitario”: el año pasado, salieron US$900 millones durante ese período. La diferencia es que, esta vez, los números ya preocupan: ya salieron más dólares de los que se fueron en todo octubre, un total de 498 millones.

Desde el Banco Central señalan que siempre "noviembre es deficitario". Foto: Federico Claro

“El deterioro en las reservas sigue en el centro de la escena, y así es que crece la expectativa por nuevas medidas a corto plazo que apunten a actuar sobre la demanda y la oferta en busca de equilibrarla antes de evaporar los dólares soja acumulados”, explicó el economista Gustavo Ber.

Con qué fondos responde el Central

Por el momento, el Central está pudiendo responder dado que en septiembre logró embolsar US$ 5.000 millones por la venta de dólar soja. Aunque los resultados de octubre fueron malos y los de noviembre no mejoran, cuentan con un saldo favorable de US$ 3.900 millones en lo que va del año. No obstante, hay que destacar que para esta altura del año, en 2021, la suma era de US$ 6.000 millones.

El "dólar soja" ayudó a incrementar las reservas. Foto: Punto

En tanto, mientras la sangría de dólares no se frena, el mercado cambiario paralelo se mantiene estable. En esta rueda, el dólar blue avanzó un peso a $292. Más allá de que se trata de la tercera suba consecutiva, se mueve muy lento y se mantiene desde hace 100 días abajo de los $300. Por su parte, no hubo sobresaltoa en cuanto a dólares financieros, con el MEP en $ 295 y el contado con liqui en $ 307, apenas un alza de 0,1% en el mes.

Pero para Ber, es la calma antes del temporal: “Con un ligero y gradual reacomodamiento parecerían amagar los dólares financieros, tras permanecer planchados durante sucesivos meses, ya que algunos operadores podrían ir inclinándose a ir cerrando las apuestas de carry-trade ante un posible deterioro de la relación riesgo-retorno a futuro, ya que no resultaría sustentable profundizar el atraso”, explicó.