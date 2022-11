El Banco Central registró el segundo mes del año con mayor venta de dólares en octubre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) en octubre protagonizó el segundo mes del año con mayor ventas de dólares. En el décimo mes del año, la entidad se desprendió de U$S 498 millones.

La entidad presidida por Miguel Pesce cerró con saldo vendedor en octubre.

El saldo negativo que presenta el BCRA es el segundo más alto de todo el 2022 (el primero fue julio) y es un 10% de los dólares acumulados durante el programa conocido como dólar soja.

La situación de las divisas actuales de la entidad financiera se explica a raíz de lo citado por el ministro de Economía, Sergio Massa, justamente, del dólar soja, y la generación de U$S 8.123 millones a partir de la liquidación de la cosecha de los productores agropecuarios. Por ello, el BCRA terminó el mes de septiembre con un saldo comprador de US$ 4.968 millones.

Lo cierto es que el saldo negativo del organismo que preside Miguel Ángel Pesce responde en parte a la caída del 85% del ingreso de dólares por parte del agro durante este mes.

¿Cómo fueron los saldos del Banco Central en cada mes del 2022?

La entidad financiera osciló en momentos de saldo vendedor y otros de saldo comprador. Para enero, cerró con un balance negativo de US$ 370 millones. En febrero se repitió la tendencia por US$ 360 millones.

El Banco Central tuvo más meses de saldo vendedor de dólares que de comprador en el año.

Ya para marzo, tuvo un balance comprador de US$ 495 millones. Y lo mismo se mantuvo en abril, mayo y junio (US$ 174 millones; US$ 980 millones y US$ 950 millones, respectivamente).

Para julio, el BCRA tuvo un saldo vendedor de US$ 1.275 millones. En agosto repitió la tendencia por US$ 498 millones. En septiembre, con el dólar soja, acumuló un saldo comprador de U$S 4.968 millones, que se revirtió en parte en octubre, al registrar un saldo vendedor por U$S 498 milllones.