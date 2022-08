Conflicto por la falta de neumáticos: a los precios altísimos y al cepo se suma una larga pelea gremial

El sector de los neumáticos ya tenía un panorama complicado que fue empeorando con la crisis económica, pero que se profundizó con un conflicto gremial que lleva meses. Así, en la actualidad es casi imposible conseguir ruedas en el país porque, además, se venden a precios exorbitantes.

El conflicto gremial lleva más de 100 días. En ese lapso intentaron mediar, sin éxito, la Justicia, el Ministerio de Trabajo y hasta autoridades de la provincia de Buenos Aires, donde están ubicadas las plantas de los fabricantes. Estos últimos, aseguran que producen al 40% de sus capacidades por las sucesivas medidas de fuerza, que incluyen el cese de actividades y el bloqueo de depósitos.

Los neumáticos cuestan más que el doble que en países vecinos. Foto: Misiones Online

Para entender los hechos, hay que remontarse a marzo, cuando el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) pidió un aumento salarial de cinco puntos por arriba de la inflación entre 2021 y 2022 y el pago de horas de fin de semana al 200%.

La propuesta no tuvo el visto bueno de las empresas, que ofrecieron menos y se niegan a pagar ese monto por las horas de fin de semana. No hubo acuerdo y la conciliación obligatoria se venció el 17 de mayo. Pasaron tres meses y no hay ni rastros de negociación posible.

Alejandro Crespo, representante del Sutna, sostiene que el pedido de los empleados representaría 15% del costo de los salarios para las empresas que, asegura, tuvieron ganancias durante 2021 y 2022.

Este martes, el Ministerio de Trabajo llevará a cabo una audiencia en busca de una solución. Crespo cuenta que ya pasaron 17 audiencias y que las empresas mantienen la misma posición. Por otro lado, aclara que no es cierto que el sindicato busca “el control de la fábrica” ya que no conoce “ni sus balances ni el funcionamiento económico interno”, sino que solamente reclama “un aumento salarial y la recomposición de los ingresos”.

Qué dicen los fabricantes

En la Argentina funcionan tres fabricantes: Fate, de capitales nacionales, y los internacionales Pirelli y Bridgestone. A raíz de est incesante conflicto, se teme que los últimos dos se vayan del país.

La Cámara de la Industria del Neumático (CIN) agrupa a las tres empresas fabricantes y, en un documento difundido hace unas semanas, explicó por qué, según su postura, las negociaciones no avanzaron.

En el país hay tres fabricantes de neumáticos.

“En la revisión salarial correspondiente a la paritaria 2021-2022 el sindicato planteó la exigencia que el incremento salarial supere la inflación y pasar a cobrar el triple de tarifa por las horas trabajadas el fin de semana. Esto representaría un aumento permanente del costo laboral total de las empresas del orden de 15%. Y pasaría a formar parte de la estructura de costos de manera definitiva”, señaló el texto.

Aseguran que, desde su lado, hicieron más de cinco propuestas que fueron rechazadas. “La última propuesta ofrece un 66% de aumento para el período julio 2021- junio 2022 y un bono anual para aquellos colaboradores que trabajen los domingos”, puntualizan.

De acuerdo con la cámara, la productividad de la Argentina en el sector del neumático está 25% por debajo de plantas similares de la región. Mientras tanto, quien necesite comprar un neumático hoy -si lo consigue- debe pagar el doble o más que en países vecinos como Uruguay y Brasil.