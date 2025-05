Una reconocida marca de galletitas atraviesa dificultades para pagar sueldos: qué dijeron desde la empresa

Muchas empresas atraviesan problemas financieros de distinta gravedad: mientras algunas temen por cierres y pérdidas de puestos de trabajo, otras están limitadas para cumplir con el pago de sueldos en tiempo y forma. Este último es el caso de la fábrica que produce las galletitas de la marca Tía Maruca.

Tía Maruca, con problemas para pagar sueldos

Los inconvenientes en cuestión se presentan en la base operativa que la empresa Dilexis tiene en San Juan, más precisamente en el departamento de Albardón.

Allí trabajan unas 300 personas, que fabrican los productos que luego de distribuyen a todo el país. Además de la base sanjuanina, la compañía es propietaria de un centro de distribución ubicado en Luján, en la provincia de Buenos Aires.

La denuncia de los empleados refiere al atraso en el pago de los sueldos, situación que desde la dirección de la firma no negaron, pero aseguraron que no fue cómo trascendió.

La versión del directorio de Tía Maruca

En diálogo con el medio sanjuanino Zonda Diario, Pablo Tamburo, CEO de la compañía, reconoció que el contexto comercial que afronta el rubro alimenticio en la Argentina no les es ajeno. No obstante, dijo que la versión del atraso en los sueldos “no es tal como se cuenta”.

“Nos hemos atrasado, sí, pero hablamos de unos pocos días, no de meses. Y siempre lo comunicamos a los trabajadores. No debemos nada. Las horas extras se pagan, aunque en realidad no hay horas extra porque se trabaja en tres turnos y no los fines de semana”, aseguró.

Y sumó: “Dilexis es una pyme, no estamos ajenos a la recesión, a la baja de márgenes, ni a los problemas financieros que vive cualquier industria hoy en Argentina. Pero estamos dando batalla, y nos está yendo bien dentro de ese contexto”.

Tamburo también negó las versiones que afirman que Dilexis podría desprenderse de sus instalaciones en Albardón. “No estamos pensando en vender, ni en irnos. Nos tienen que sacar muertos de ahí. Esta planta está viva y creciendo. Tenemos desafíos, no problemas. Y si algún inversor quiere apostar a esto, bienvenido. Porque lo que necesitamos ahora es capital para seguir creciendo”, aseveró.