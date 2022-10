Un hincha de Gimnasia podría perder un ojo tras la represión policial: “Hoy ya no veo”

Rodrigo Arballo fue uno de los hinchas de Gimnasia que sufrió las graves consecuencias de la represión policial del jueves último en La Plata. El hombre recibió un balazo de goma a muy corta distancia en el rostro, lo que comprometió seriamente uno de sus ojos.

Arballo, víctima de los violentos episodios que tuvieron lugar cuando el “Lobo” recibió a Boca en su estadio, grabó un video que difundió en redes sociales para contar las terribles secuelas que enfrenta. Según detalla, una de las balas de goma le dio en la retina y corre riesgo de perder la vista de ese. “Me arruinaron la vida”, reconoce.

Rodrigo Arballo es el último herido internado por la represión del jueves pasado.

“Tengo el ojo comprometido, la zona de la retina. Se me hizo un coágulo de sangre y al ser el disparo tan cerca me explotó por atrás. No saben si voy a volver a ver, tengo un 95% que no y un 5% que si. Hoy ya no veo. Puedo parpadear, pero no veo nada”, manifestó.

Cómo fue el momento en que hirieron a Rodrigo Arballo

Según relata, Rodrigo estaba de camino a la cancha junto a su esposa y su hermana, con entrada y carnet en la mano. Eran alrededor de las 21.15 hs y a unos pocos metros antes del ingreso a la cancha se dio cuenta de que los portones de acceso ya estaban cerrados.

Fue entonces cuando comenzó la represión policial. El hombre denuncia que lo empujaron y, al darse vuelta para ver por qué, recibió el disparo en la cara, a poco menos de un metro y medio de distancia.

Graves consecuencias tras la represión en la cancha de Gimnasia

Por el impacto, cayó al suelo y, en el tumulto, recibió un adoquinazo en la cara que le provocó una fractura maxilofacial. Su hermana lo encontró y lo arrastró unas 15 cuadras hasta que logró subirlo al auto y llevarlo al hospital. Rodrigo no recuerda nada de lo sucedido tras las agresiones. Según le contaron, perdió mucha sangre por la nariz y la boca.

“Quiero que la policía se haga cargo y esto se haga viral, porque a mí me arruinaron la vida”, subrayó.