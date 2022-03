El mundo del deporte quedó consternado este sábado tras una desigual batalla campal en el partido entre Querétaro y Atlas, la cual dejó un saldo de 26 heridos. Ante lo sucedido, la liga de México determinó la suspensión de la jornada.

Aficionados de Querétaro y Atlas se enfrentan al minuto 62 del choque entre ambos equipos. Foto: EFE

Así lo anunció el presidente ejecutivo, Mikel Arriola, a través de un video publicado en la ágina oficial de la Liga MX. El dirigente canceló los partidos que debían jugarse este domingo: Pumas vs. Mazatlán, Pachuca vs. Tigres y Tijuana vs. Atlético San Luis.

“Es una situación de violencia grave que nos preocupa, nos ocupa y nos obliga a actuar enérgicamente en contra de los responsables”, comienza diciendo.

Y agrega: “La Liga MX se encuentra recabando en conjunto con las autoridades municipales y estatales todas las pruebas y elementos que puedan apoyar una investigación profunda que nos permita actuar en consecuencia”.

Las palabras de Mauricio Kuri, gobernador del Estado de Querétaro. Foto: Captura Twitter/@makugo

Por otra parte, el gobernador del Estado de Querétano, Mauricio Kuri, escribió un mensaje desde su cuenta oficial de Twitter. “Condeno con toda energía la violencia del día de hoy en el Estadio Corregidora. La empresa propietaria de Gallos e instituciones deberán responder por los hechos. He dado instrucciones para que se aplique la ley con todas sus consecuencias. En Querétaro no hay impunidad”, aseguró.

Cabe destacar, que a pesar de que algunos medios locales hablaron de que sí hubo un número de fallecidos, desde la organización salieron a desmentir esta información.

En la última hora, Kuri se reunió con Arriola para continuar con las líneas de investigación.