Mientras Boca atraviesa una crisis deportiva donde su DT Sebastián Battaglia está en la mira, Eduardo “Toto” Salvio vuelve a ser noticia tras romper el silencio luego del violento incidente que tuvo con su ex mujer.

El Toto Salvio denunciado por atropellar a su esposa.

La periodista Luli Fernández, integrante del ciclo “Socios del Espectáculo”, de El Trece le escribió al jugador. “¿Me preguntás cómo me siento?”, le responde Salvio. “Me siento mal con lo que pasó, yo no busqué el hecho, solo quería irme y no tener contacto”, agrega.

“Ni vi si se cayó o se lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando”, dice en otro mensaje, aclarando que su intención no fue lastimar a la madre de sus dos hijos.

El chat entre Salvio y la periodista Foto: Instagram

Por último, el futbolista dijo que desea mejorar la relación con Aravena. “Hoy quiero superar este momento, que se aclare, y concentrarme en mis hijos y trabajo en Boca. Y solucionar este problema y que vivamos en paz y cordialmente”, finalizó.