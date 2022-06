La fiscalía aceptó postergar la declaración de Sebastián Villa. El delantero de Boca irá a indagatoria en la causa por abuso sexual que pesa en su contra el próximo jueves 30 de junio.

La primera citatoria era este viernes 24 de junio, pero fue pospuesta para permitirle viajar con la delegación “Xeneize” para jugar la Copa Libertadores.

Sebastián Villa deberá ser sometido a una pericia psiquiátrica. Foto: @HablaDeportes

Su defensa pidió modificar la fecha porque Boca tiene un partido ante Unión y tanto el 28 y 29 de junio estará en Brasil por un encuentro de Copa Libertadores ante Corinthians.

Previamente, el delantero había sido autorizado por el juzgado de garantías a salir del país para disputar el próximo martes el partido en San Pablo.

Las pericias indican que hubo abuso sexual

En su relato, la víctima detalló cómo fue su visita al Hospital Penna.

“Me atendió la médica y me dijo: ‘Mamita, ¿qué te pasa?’. Yo no le quise contar, y ella me respondió que si no le decía, ella no podía trabajar. Entonces, cuando me revisó se dio cuenta sola. Me preguntó una y otra vez si me habían violado. Era la primera vez que escuchaba esa palabra, recién ahí caí. Se largó a llorar conmigo. Ella me dijo de hacer los protocolos conmigo, quería hacer VIH, todo. Yo le dije, ése es el punto: él es mi pareja”, declaró.

En cuanto a la pericia psiquiátrica realizada a la víctima, las conclusiones fueron contundentes: “Presenta indicadores de abuso sexual durante el relato de los hechos” con “angustia” y un “trastorno de estrés post-traumático”. Además, agrega que “no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad”.

Tamara Doldán, la denunciante por presunto abuso sexual a manos de Sebastián Villa. Foto: Adrian Escandar

Por su lado, el informe victimológico, para el que conversó con una psicóloga y una asistente social, recabó “características presentes en las mujeres víctimas de delitos sexuales”.

Sobre estas pruebas Villa deberá responder varias preguntas, en caso de que decida hablar. Una vez que finalice este acto procesal fundamental, las fiscales estarán en condiciones de decidir si lo procesan o si siguen produciendo pruebas.