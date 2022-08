Se dio a conocer la dura sanción que recibió Milton Leyendeker, de Agropecuario, por lesionar al “Changuito” Zeballos

Finalmente, se dio a conocer la sanción que le estableció el Tribunal de Disciplina a Milton Leyendeker, el defensor de Agropecuario que le pegó la patada a Exequiel Zeballos en el duelo que mantuvo el equipo Sojero contra Boca por la Copa Argentina.

Leyendeker en un primer momento fue amonestado, pero el árbitro del cotejo, Maximiliano Ramírez, a instancias del VAR, rectificó su decisión y lo terminó echando. Sin embargo, la sanción contra el jugador no terminó allí y se dieron los detalles de cuánto tiempo estará sin jugar.

¿Cuál fue la sanción a Milton Leyendeker por lesionar a Exequiel Zeballos?

Leyendeker estará recibiendo ocho partidos de sanción por la grave lesión que le causó al Changuito Zeballos, quien estará entre cuatro a seis meses recuperándose fuera de las canchas.

El momento de la patada criminal de Milton Leyendeker a Exequiel Zeballos. Foto: El Gráfico

El defensor de Agropecuario, antes de conocerse la noticia, venía cumpliendo con una sanción provisoria impuesta por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por lo que no pudo participar de los últimos partidos de su equipo por la Primera Nacional.

Ante las ausencias frente a Güemes de Santiago del Estero y Deportivo Riestra, Leyendeker deberá cumplir seis fechas más de suspensión. Su regreso se dará en el último partido del campeonato, ante Deportivo Morón.

“Siento que me crucificaron antes de saber quién soy. Soy un pibe humilde, no gano fortunas. Necesito trabajar”, fueron las declaraciones de él días atrás, antes de que se oficializara la sanción.

Cabe recordar que la patada al delantero de Boca se dio a los 5 minutos de juego de ese cotejo por los Octavos de Final de la Copa Argentina, disputado en Salta.

Desde la clínica y tras la operación, Exequiel Zeballos saluda a los seguidores de Boca. Foto: Prensa Boca

Así quedó el tobillo del juvenil de Boca, Exequiel Zeballos. Impresionante. Foto: Gentileza. Foto: Gentileza

Ya el 7 de Boca, una vez reemplazado, rompió en llanto en el banco de suplentes, al ser consciente de la gravedad de su lesión: debió ser operado al día siguiente y tendrá para varios meses de recuperación.

“Me preocupa el tema de la sanción. Estaba en un momento muy bueno, venía siendo titular, tengo contrato con el club, ya había hablado con el presidente por el tema de la renovación, soy un pibe humilde, no estoy sobrado. Tengo un contrato normal, no gano fortunas. Tengo el contrato de cualquier laburante que trabaja las ocho horas, gano más o menos lo mismo”, había comentado el defensor Sojero.

Y luego agregó: “Necesito jugar, necesito laburar. Nunca quise lastimar. Entiendo que me tienen que sancionar porque fue un foul desmedido, solo pido que no me corten la carrera. También por el lado de que ayudo a mi familia, ayudo a mi vieja, que está con mi hermanita (tiene 7 hermanas). Mi mamá hace comida en casa para vender. Y yo trato de ayudarla en lo que más puedo”.