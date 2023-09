Se calienta la interna política Xeneize: Fabio Cuggini cargó contra Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca Juniors

El reconocido estilista Fabio Cuggini se hizo presente en el Estadio Monumental para ver la victoria de la Selección Argentina ante Ecuador en el debut de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Pero el foco no se centró en la sola presencia de Cuggini y su repaso por las instalaciones millonarias, sino que se volvió tema de discusión en redes por el video que compartió en su cuenta de Instagram, donde cargó contra Juan Román Riquelme y la actual dirigencia de Boca Juniors.

Fabio Cuggini criticó a Juan Román Riquelme Foto: Web

Cuggini apuntó contra Roman y Ameal: “Nos estás fundiendo el club, Romancito”

A un año de las elecciones en Boca Juniors, la interna está más caliente que nunca. Es que los palos entre el oficialismo, comandado por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, y la oposición, encabezada por Andrés Ibarra, son cada vez más frecuentes.

Fabio Cuggini junto al expresidente de Boca, Daniel Angelici Foto: Web

Esta vez la tormenta la generó el reconocido estilista, Fabio Cuggini, quien subió un provocador video contra la CD xeneize desde el Estadio Monumental, donde presenció el partido entre Argentina y Ecuador.

Fabio Cuggini con Carlos Tévez, otro ídolo de Boca Foto: Web

Al comienzo del video, Cuggini muestra las instalaciones, desde una de las ubicaciones más exclusivas del estadio de River Plate y disparó directamente contra Román: “Lamento mucho que nuestros primos no estén superando. Esto es increíble. Estadio de nivel internacional, educación, escuela. ¿Y Boquita? Nos estás fundiendo el club, Romancito. Espero que te vayas pronto”.

Sobre el final no dejó afuera al presidente en ejercicio del club de La Ribera: “Y para vos también Amor Ameal, ladris”. Aún no hay respuesta del Consejo de Futbol ni de nadie cercano al club, ¿contestarán?

Diego Brancatelli comentó la publicación y se cruzó con Cuggini

La publicación de Fabio Cuggini llegó a miles de comentarios con fuertes críticas contra su opinión. Entre todos ellos se encontraba la del periodista Diego Brancatelli.

Diego Brancatelli criticó al estilista, Fabio Cuggini Foto: Web

“Boca es chori y pasión. Tenemos la previa de Irala. Sos muy careta para ser Bostero. Hacete de river que te queda mejor. #Roman2023 #NoVuelvenMas”, escribió.

Fabio Cuggini le respondió a Diego Brancatelli Foto: Web

La respuesta de Cuggini no tardó en llegar. “¿Brancatelli y vos de quién sos? ¡Fracasado! ¡Vos sos de la viyuya! Yo camino por la calle y no me putean. Y soy pobre. ¡Brepo! ¿Sabés algo de ser pobre?”, lanzó el estilista.