Ronaldinho compartió momentos brillantes de su carrera futbolística con jugadores argentinos. El brasileño admitió que sigue el fútbol local y eligió a su equipo favorito.

//Mirá también: Maradona Cup: cuánto cobrará Barcelona por el amistoso con Boca

En una entrevista con el diario Olé, el ex futbolista mencionó cómo surgió su inclinación hacia uno de los equipos más ganadores del país.

“Siempre he acompañado mucho el fútbol argentino y a mí siempre me gustó el Boca, porque Maradona jugaba en el Boca. Me gustaba mirar su historia, donde ha pasado, las cosas que ha hecho. Y el Boca siempre me gustó por saber que él había jugado ahí, por la historia, la Bombonera”, dijo.

La admiración por Diego Maradona y su vínculo directo con el “Xeneize” surgieron también por otra figura deslumbrante para Ronaldinho. “Mi hermano fue mi ídolo, Diego era ídolo de mi hermano, yo pasé a mirar todas las cosas de Diego, me quedé fan y tuve la posibilidad de estar con él muchas veces. Nos quedamos amigos y siempre fue un placer estar con él”, sumó.

//Mirá también: Cumpleaños de Diego Maradona: los homenajes que Boca le hará en la Bombonera

Sin embargo, más allá de su inclinación inicial por Boca, Ronaldinho también aclaró: “Siempre he tenido un cariño, siempre me gusto tanto el River, el Boca, conociendo tanta gente, pero el Boca fue el que más miré porque el Diego ha pasado ahí. No hay cariño especial, me gustan todos los equipos”.

Ronaldinho y la Copa América 2021

En su entrevista también le consultaron cómo vivió la final entre Argentina y Brasil en el Maracaná. Ronaldinho eludió como en sus mejores épocas en Barcelona.

“No veo mucho el fútbol. No, me gusta mirar los mejores momentos, los goles. Pero mirar los 90 minutos no es algo que me guste”, contó entre risas.