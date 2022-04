Este viernes y después de mucha expectativa se realizó el sorteo del Mundial Qatar 2022 para la definición de los países en la fase de grupos. Argentina es cabeza del Grupo C en el que competirá con México, Arabia Saudita y Polonia que cuenta con Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo.

El jugador tiene una relación áspera con los fanáticos argentinos tras sus dichos en contra de Lionel Messi luego de que se alzara con su séptimo Balón de Oro en noviembre del 2021. Al momento de recibir su premio, la Pulga había elogiado el rendimiento del europeo y aseguró que se merecía el trofeo que no le había sido entregado en el 2020 por la pandemia, pero luego no lo votó para el The Best y así empezó el cruce.

Robert Lewandowski y Lionel Messi Foto: FIFA

El crack de Polonia se enojó con el rosarino y disparó: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no sólo palabras vacías. Hubo tristeza, no tengo nada que esconder”. Mientras que en el campo de juego, “Lewa” se destaca como gran goleador tanto para su seleccionado como para el Bayern Múnich donde percibe un salario estimado de 22 millones de euros por temporada.

Ante el resultado del sorteo de la fase de grupos, el centrodelantero se manifestó en redes sociales respecto a la posición que le tocó a su Selección y al enfrentarse con Argentina. Desde su cuenta de Twitter soltó emocionado: “¡Argentina, Arabia Saudita, México! Nos vemos en noviembre. No puedo esperar”.

Este mundial se trata de la última copa del mundo para Lewandowski quien llegará a los partidos con 34 años. A lo largo de su carrera en Munich acumula 366 cotejos con 339 goles, 71 asistencias y 18 campeonatos. Mientras que con la Selección de Polonia conquistó 128 presencias con 74 goles y 25 asistencias, aunque sus números en los Mundiales son más bajos: 3 juegos sin tantos en Rusia 2018.