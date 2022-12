River pierde a unos de sus jugadores más queridos: Juanfer Quintero confirmó su alejamiento del club

El colombiano Juanfer Quintero se despidió de River mediante sus redes sociales. Es que no hubo caso y las negociaciones para conseguir su continuidad no llegaron a buen puerto. El enganche arrancó la búsqueda de un nuevo club.

Las idas y vueltas entre el club y el jugador llevaron bastante tiempo pero, finalmente, este viernes él mismo confirmó su salida del plantel, con un mensaje directamente dirigido a sus hinchas.

El problema que no permitió su continuidad estuvo principalmente centrado en el giro de divisas. El conjunto de Núñez no pudo cumplir con las pretensiones económicas del jugador de 29 años, que por ahora no confirmó donde continuará su carrera, aunque hay algunos rumores.

La despedida de Juanfer Quintero. Foto: Instagram

”¡No traten de entenderlo! Siempre fui feliz en River. Digan lo que digan, sólo tengo que agradecer a todo el Mundo River. ¡Acá tienen un hincha de por vida! Gracias y feliz año para todos”, escribió el futbolista en sus redes.

De esta manera, Quintero quedará con el pase en su poder a partir del 1° de enero y Flamengo de Brasil se perfila como uno de los candidatos a quedarse con el futbolista de la Selección de Colombia.

Por qué no hubo acuerdo entre Quintero y River

Desde un primer momento, el colombiano manifestó su deseo de seguir ligado al Millonario y, de hecho, desde ambas partes hicieron todos los esfuerzos pero no hubo un punto en común.

Según explican, la dificultad estuvo en que, por su condición de residente argentino (está hace un año en el país), el Millonario no puede girar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos porque el Banco Central no lo permite.

Ante este contexto, el único camino viable era depositarle el sueldo en una cuenta nacional, aunque la cifra en dólares se transformaría automáticamente en pesos, a valor oficial, y no era nada beneficioso para el volante.