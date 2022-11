Martín Demichelis asumió como DT de River: del “sigamos creyendo” al “idioma riverplatense”

Mientras las cabezas de todos los argentinos están puestas en el inminente comienzo del Mundial de Qatar 2022, los dirigentes de River Plate se pusieron manos a la obra para comenzar el ciclo de Martín Demichelis como entrenador oficial del club, luego de la salida de Marcelo Gallardo tras 8 años y medio de la gestión.

Martín Demichelis tras la firma del contrato. Foto: Twitter

“Micho”, viene de rescindir contrato con el equipo de reserva del club alemán, Bayern Múnich, y se sometió a una conferencia de prensa de presentación como primer acto oficial al mando del banco del “Millonario”. Su equipo técnico estará compuesto por los ex jugadores de “La Banda”, Javier Pinola y Germán Lux.

Las primeras palabras de Martín Demichelis como DT de River

Los tres tópicos más comentados durante la presentación ante los medios, fueron en legado del eterno entrenador riverplatense, Marcelo Gallardo, cómo se formó el grupo técnico con Pinola y Lux, y finalmente, los valores que quiere infundir desde el juego y como institución.

Comentó que su relación con el ahora ex zaguero de River no es ninguna novedad: “Con Javi arrancamos hace dos años. Empezamos a contactarnos. Javi me comentó de la licencia. De habernos enfrentado y después encontrarnos en la Selección, me di cuenta de que había incorporado la cultura alemana. Dije: ‘Este es alemán, me gusta’.”, sentenció Demichelis.

El defensor se despidió del fútbol profesional / Orlando Pelichotti.

Cuando tocó el turno de recordar al “Muñeco”, el ex defensor del Manchester City y Bayern Múnich, agradeció al anterior cuerpo técnico por “hacer más fácil la transición”. En el cierre de su coloquio, rezó las iconicas palabras una vez dichas por su predecesor: “Quiero cerrar con una frase del entrenador más glorioso de la historia de River. ‘Que la gente crea, porque hay equipo con qué creer’. Bueno, sigamos creyendo. Muchas gracias a todos”.

Finalmente, acuñó una frase que ya empezó a retumbar en el mundo “Millonario” por su carácter emocional: “Mi familia vivió en diferentes países y habla diferentes idiomas, pero en casa se habla un solo idioma: el riverplatense. Es el idioma que le voy a transmitir a los jugadores. Protagonismo, disciplina, respeto, unidad, esfuerzo. Son los valores de River. No los voy a cambiar”, finalizó el una vez jugador de la Selección Argentina.