Ricardo Centurión se sinceró ante las cámaras y explicó qué le sucedió durante los últimos meses que hizo que estuviera fuera de las canchas: “Quise tomar distancia del fútbol”, confesó.

Ricardo Centurión tuvo un efímero paso por San Lorenzo de tan solo tres meses. Foto: @sergiozarratea

“Estaba entrenando con Pedro (Troglio), después pasaron ciertas cosas, que obviamente no las voy a contar, son cuestiones personales, y decidí tomar distancia del fútbol”, explicó el futbolista, que actualmente se entrena en Vélez.

Y es que Centurión tiene un contrato vigente con la institución velezana, pero a su vez espera ofertas para volver a pisar una cancha de fútbol como profesional. Cabe destacar que en San Lorenzo, Ricky estaba a préstamo y por eso debió volver al Fortín.

Pero este lunes, el crack y extremo habilidoso volvió a Vélez a entrenarse, dado que tiene un contrato vigente con esta institución de Liniers hasta diciembre de 2023.

“Algunas cosas estuvieron un poco mal de parte de San Lorenzo y de mi parte me hago cargo también. Las cosas fueron más mías que de San Lorenzo. Son cosas personales y no la voy a contar”, se confesó autocrítico el delantero acerca de su paso por el Ciclón, que solo duró tres meses.

De todos modos, y a pesar de su regreso a los entrenamientos, el jugador, de 29 años, trabajó apartado del resto de sus compañeros, en una cancha aparte: “He decidido tomarme un tiempo, alejarme del fútbol. Me di cuenta de que necesito volver a entrenar y a sentirme bien”.

Lo cierto es que Vélez le abrió las puertas a Ricardo Centurión, pero no le facilitó los accesos para que se vincule con el plantel profesional ni con el cuerpo técnico. A lo que él expresó: “Es una obligación del club, tengo contrato y tengo que entrenar para que no vayamos a otra dimensión. Yo tampoco quiero hacerle nada a Vélez, no es mi intención ni lo voy a hacer”.

Respecto de si habló con el técnico de Vélez, el Cacique Medina, Centurión afirmó: “Volví hoy, él está entrenando con los chicos a la tarde y no me los crucé porque estoy apartado. Ya se dará la conversación si me lo cruzo y accede a hablar. Una charla no se le niega a nadie, veremos...”.

Aunque también se refirió a su futuro deportivo: “La idea es ponerme bien, hace un montón que no hago casi nada, es el momento de ponerme bien físicamente y veremos qué club se fija en mí, ojalá sea pronto”.

Entre tantas camisetas, Ricky Centurión supo dar lo mejor de sí en Racing y Boca. Foto: Diario Popular.

Y agregó: “Yo me siento bien en lo personal, de nuevo estoy de pie”. Aunque sobre su decisión de alejarse del fútbol, esbozó: “Estaba apartado, no quise escuchar a nadie, eran cosas mías”.

“Ya extrañaba. El fútbol es mi vida, es todo. Tardé en darme cuenta, pero sabía que esto es mi felicidad, nunca se fue de mi cabeza y hoy estoy acá”, finalizó el talentoso jugador que tuvo su paso por Racing y Boca.