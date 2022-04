Ricardo Centurión volvió a faltar a un entrenamiento de San Lorenzo. Ya lo hizo la práctica pasada y hoy volvió a pegar el faltazo. Los dirigentes le estarían buscando una salida del club.

Ricardo Centurión podría dejar el club a mitad de año. Foto: @wqueijeiro

A los problemas futbolísticos, dirigenciales y económicos, ahora al Ciclón se le suma el caso Centurión. El delantero este lunes no se presentó a entrenar. Tampoco lo hizo el entrenamiento anterior. Esto ya lo había hecho en la semana previa al partido contra Unión. En ese momento, el DT interino Fernando Berón, lo “castigó” sacándolo de la lista de convocados para enfrentar al Tatengue.

No es la primera vez que esto sucede en San Lorenzo con el ex Boca. Durante el ciclo de Pedro Troglio, Ricky había faltado a entrenar dos veces, aunque eso no trascendió en su momento. La situación del jugador surgido en Racing es tensa y ya buscan una solución.

Ricardo Centurión acumula varios faltazos a las prácticas de San Lorenzo sin aviso previo. Foto: @elgraficoweb

Qué decisión tomarán los dirigentes de San Lorenzo con Centurión

En esta semana los dirigentes del Ciclón se reunieran para tratar el caso de Centurión. El jugador está a préstamo desde Vélez. El club de Liniers es el dueño de su pase y al no tenerlo en cuenta, se lo cedieron a San Lorenzo hasta fin de este año. Es por eso que podrían rescindir el acuerdo, alegando su falta de conducta. También por incumplimiento de sus obligaciones.