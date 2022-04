Al mal momento de San Lorenzo se le agrega este nuevo problema con Ricardo Centurión. Aparecieron videos del delantero en una fiesta y tomando alcohol previo a faltar a la práctica.

En el video se puede ver al “Wachiturro” sin remera bailando, rodeado de amigos. Las imágenes son del martes alrededor de las 10 de la mañana, momento en el que el jugador tendría que estar entrenando en el predio de San Lorenzo. Fue la tercera vez que se ausentó y la paciencia en Boedo se acabó.

Ricardo Centurión dejará San Lorenzo a mitad de año. Foto: @sergiozarratea

Desde el club tomaron la decisión de interrumpir el préstamo. El ex Racing estaba cedido desde Vélez hasta fin de año. Cortarán el acuerdo en junio y tendrá que volver a Liniers. Al no ser tenido en cuenta en el Fortín, no se sabe que será de su futuro.

Los videos del escándalo con Centurión