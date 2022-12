Qué dijeron los principales medios del mundo sobre los festejos de la Selección Argentina en Buenos Aires

La locura por la Selección Argentina que se vivió en las últimas horas dejó a todo el mundo atónito, literalmente. Es que las imágenes que se fueron viralizando a través de las redes sociales durante este martes, dejaron impresionados a propios y extraños por la increíble cantidad de gente que había para recibir a la caravana de jugadores que venían de ganar el Mundial de Qatar 2022.

Es que no solo se trataba del regreso de la Copa del Mundo a la Argentina, sino también por la locura que se vivió con Lionel Messi y compañía que estaban en el micro descapotable, aunque nunca pudo llegar a la zona céntrica de Buenos Aires producto de la gran cantidad de gente que estaba esperando por ver aunque sea un segundo a los campeones.

El seleccionado argentino no pudo llegar al Obelisco por la cantidad de gente que se volcó a las calles.

En ese marco, los principales medios del mundo se hicieron eco de las noticias y lo reflejaron en las portadas de sus principales sitios, como también se destacó en los diarios más reconocidos a nivel mundial como The New York Times, O Globo o El País.

Lo cierto es que uno de los primeros en dejarlo en su portada fue el diario británico The Sun que hizo un juego de palabras y tituló “We ARG the champions” en referencia a la Argentina que ganó el Mundial. Destacaron que los jugadores de la Selección tuvieron una bienvenida como “Héroes”.

Así reflejaron los medios del mundo los festejos en la Argentina. Foto: Captura

Otro de los que se hizo eco fue el diario francés L’Equipe, que destacó que los jugadores de la Selección tuvieron que sobrevolar Buenos Aires para poder salir de la cantidad de gente que estaba en las calles para recibirlos.

Los principales diarios del mundo lo reflejaron en su portada

Algunos de los diarios más leídos en todo el mundo, dejaron sus impresiones de lo que fue la locura vivida en las calles de Buenos Aires para ver a los campeones del Mundial de Qatar 2022. Entre ellos, estaba el diario español El País, que tituló: “El éxtasis desborda Argentina”.

En tanto, The New York Times dejó la foto principal de su portada lo que era la autopista Riccheri para ver a los jugadores con la gran cantidad de gente que se sumó a esos festejos. “El regreso a casa, detiene a la Argentina”, tituló el medio norteamericano.

Mientras que el medio brasileño O Globo, destacó la “Euforia” por la Selección Argentina en las calles de Buenos Aires donde se reunieron cinco millones de personas para recibir a los campeones del mundo.