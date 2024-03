Portugal no recibirá la final del Mundial 2030: ¿quién lo hará?

Falta muchísimo tiempo y probablemente la gran mayoría de los jugadores de fútbol que hoy están en actividad y en el apogeo de sus carreras, no sean parte del evento. Sin embargo, el Mundial 2030 sigue dando qué hablar y principalmente porque este martes se conoció donde no se jugará la final.

Contrariamente a lo que son estos anuncios, en donde se define en qué estadio se disputa el partido más importante de este evento internacional de selecciones, esta vez se dio a conocer que Portugal no acogerá la final.

¿Dónde se jugará la final del Mundial 2030?

Cabe recordar que los primeros encuentros del mismo tendrán lugar en Latinoamérica, más precisamente en Argentina, Paraguay y Uruguay, con motivo de los 100 años de iniciada esta histórica competición.

Pero para esa fecha, también se estará mudando al Viejo Continente y a África, por lo que la Copa del Mundo 2030 se disputará también en España, Marruecos y Portugal.

Hasta allí, lo que se sabía por el momento de la información al respecto. Lo nuevo, lo anunciado este martes, es que Portugal no posee la infraestructura necesaria para albergar una final de Mundial.

El coordinador de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos, António Laranjo, indicó esto mismo.

Por supuesto, la responsabilidad de recibir a los miles de fanáticos en ese partido decisivo recae en España o Marruecos.

”Portugal no tiene ese estadio (con capacidad para, al menos, 80.000 localidades), no va a hacer inversiones para ampliar la capacidad de los estadios, lo que significa que Portugal no va a tener la final del Mundial”, dijo Laranjo.

España quiere hacer una Copa del Mundo de varias generaciones

El director de Desarrollo de Negocio Internacional de la Federación Española de Fútbol, Fernando Sanz, afirmó este martes que desean “construir una Copa del Mundo de varias generaciones con un Mundial único” en 2030.

A la vez, destacó que la competición se desarrollará en “estadios modernos e icónicos” en España, Portugal y Marruecos, en la ceremonia para presentar la visión, el vídeo, el logo y los embajadores de la candidatura conjunta en Oeiras, en las afueras de Lisboa.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Destacó los “pilares sólidos de la candidatura”, con una “visión clara y entusiasta”. Habló de “los niños y las niñas” que verán un Mundial en España por primera vez.

Sanz destacó que se buscará siempre la excelencia con instalaciones modernas en una competición “compacta” que apostará por la sostenibilidad con una “infraestructura turística líder” y con innovación.