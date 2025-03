Pelota libre ya: ver Riestra contra River en Torneo Apertura 2025, ¿por dónde mirarlo?

La fecha 10 del Torneo Apertura 2025 comenzó este viernes con interesantes partidos. Deportivo Riestra y River, abren la jornada del sábado, en un partido que promete ser atractivo. Los locales siguen buscando la manera de adaptarse tras la salida del Ogro Fabbiani, mientras que la visita llegará con una leve mejora en su nivel futbolístico.

A qué hora y por dónde ver Riestra contra River en Torneo Apertura 2025

Gustavo “Tata” Benítez, actual director técnico del Malevo, dejó su faceta de jugador para hacerse cargo del equipo y está en busca de que el club sienta lo menos posible la salida de Fabbiani, que hizo un excelente trabajo. Sabe que jugarle al Millonario es un desafío impresionante, pero que con las virtudes del equipo, puede emparejar el encuentro. Por su parte, Marcelo Gallardo se mostró contento con el rendimiento de la fecha pasada contra Atlético Tucumán, pero está al tanto de la disconformidad de los hinchas por el juego del equipo, que quieren jugar mejor y con más regularidad.

Cristian “Ogro” Fabbiani dejó de ser entrenador de Riestra. (Prensa Riestra)

En conclusión, Deportivo Riestra y River, juegan este sábado a las 16:00 hs y se podrá ver por TNT Sports Premium y Max.

Otra opción por internet es Pelota Libre, página web que transmite los encuentros deportivos a pesar de que no tendría los derechos de imagen.

River visitó a Riestra por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. (Fotobaires)

El enojo de Gallardo con los plateístas en el último partido de River

Una vez terminado el encuentro y obtenido los tres puntos, el Muñeco habló con los medios de comunicación en conferencia de prensa, detalló la situación que vivió en un tramo del partido y dejó en claro que le molestó: “El equipo no me daba ninguna muestra de que tenía que cambiar algo. Lo único que faltaba era el gol, porque el equipo funcionaba. Entonces, ¿por qué iba a cambiar, porque tenía 5 cambios? Escuchaba a algunos: ‘Hacé cambios, hacé cambios...’. Yo tenía ganas de decirle a la gente que estaba atrás: ‘¿No estás viendo que el equipo está jugando bien y no necesita que se toque nada?’”, señaló el DT, que no hizo modificaciones hasta el minuto 81.

El técnico de River Plate Marcelo Gallardo al medio tiempo del partido contra Talleres en la Supercopa de Argentina, el 5 de marzo de 2025, en Asunción, Paraguay. (AP Foto/Jorge Saenz)

El acceso y visualización de partidos en sitios sin derechos de transmisión puede violar leyes de propiedad intelectual y exponer a riesgos de seguridad. Se recomienda usar plataformas oficiales.