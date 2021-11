El nuevo grupo inversor árabe que tomó control por parte del Newcastle United comenzó el plan para llevar al equipo a ser el más poderoso de todo el mundo. A la espera de traer un nuevo entrenador, las Urracas buscan apuntar a estar en los primeros puestos de la Premier League.

El apuntado por la flamante dirigencia es el español Unai Emery, quien actualmente se encuentra trabajando en el Villarreal, viene de ganar la UEFA Europa League con el equipo español ante el Manchester United.

Unai Emery fue técnico de Arsenal y del PSG

Además del español, otro de los apuntados es el ex entrenador del Bournemouth, Eddie Howe, aunque desde el diario The Times sostienen que el favorito es el ex entrenador de Arsenal y París Saint Germain.

El Villarreal de Unai Emery derrotó al Manchester United en los penales y fue el campeón de la Europa League

La intención de la dirigencia es llegar a anunciar la contratación del vasco de 49 años antes del encuentro ante el Brighton & Hove Albion. Para esto, según aclararon desde el medio Sport1, las Urracas deberán desembolsar 6 millones de euros como compensación.

En el Newcastle buscan un director técnico de prestigio que comience a trabajar en el proyecto que tiene grandes ambiciones por parte de los dueños árabes. El equipo actualmente marcha anteúltimo con solo cuatro puntos en 10 jornadas y lleva 11 partidos sin ganar en todas las competiciones, con siete derrotas y cuatro empates.