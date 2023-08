Néstor Grindetti podría tomarse licencia en Independiente y sorprende quién puede quedar como presidente

Néstor Grindetti se impuso en las elecciones internas de Juntos por el Cambio, asegurando la candidatura a gobernador por la Provincia de Buenos Aires en las recientes Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con un margen de 20,000 votos sobre su rival Diego Santilli, el Presidente de Independiente avanza hacia las Elecciones Generales del 22 de octubre.

Este resultado influyó directamente en la vida política del “Rojo” que en pleno armado del plantel y pretemporada recibió la noticia de que Grindetti ha optado por tomar una licencia en el club, al menos durante los próximos comicios.

Néstor Grindetti

En diálogo con A24, el líder de Independiente y aspirante a gobernador compartió su plan de apartarse temporalmente del club para concentrarse plenamente en su campaña política. “Dadas las restricciones de tiempo, será necesario que tome licencia en Independiente. Estamos finalizando algunos asuntos pendientes. Tras unos días de organización, planifico tomar una licencia que se extenderá hasta las Elecciones, al menos”, confirmó Grindetti.

En medio de un presente deportivo complejo, el titular del Rey de Copas amplió: “Yo me dediqué al saneamiento, a la parte institucional. La parte económica y financiera prácticamente está ordenada”.

Grindetti también reflexionó sobre la situación del club de Avellaneda, que se encuentra activo en el mercado de pases para reforzar el plantel que orienta Ricardo Zielinski de cara al inicio de la Copa de la Liga, Grindetti señaló: “Ahora estamos en un proceso de elección de nuevas figuras en el equipo, va a empezar el campeonato y creo que tenemos que dejar que transcurran unos días para ver cómo me reorganizo y poder pedirme una licencia para las elecciones. Estoy viendo cómo me organizo para la campaña y ver cómo me organizo para estas tareas”.

Quién se hará cargo de la presidencia de Independiente

En cuanto a la elección de su sucesor en la presidencia del club, Grindetti añadió: “En los días por venir, se tomará una decisión respecto a quién ocupará el puesto de presidente junto con la comisión directiva. Si es necesario, consideraremos una asamblea para tomar esta determinación”.

El sucesor de Grindetti en la presidencia, por estatuto, debería seguir la línea Juan Ignacio Marconi, vicepresidente segundo, pero no se descarta que pueda tomar el lugar Daniel Seoane (Secretario General), quien se encuentra más abocado al día a día del Rojo. “Lo vamos a decidir dentro de la Comisión Directiva y si es necesario con la decisión de la Asamblea, pero lo vamos a resolver en los próximos días”, cerró.