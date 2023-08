Independiente se despertó en el mercado de pases y aseguran que nombres fuertes están al caer

Apenas inició el mercado de pases, los clubes del fútbol argentino comenzaron a moverse rápidamente para reforzarse pesando en la segunda mitad de año. Boca con Cavani, River con la vuelta de Lanzini, Roger Martínez a Racing y San Lorenzo incorporó a Federico Girotti. El único que aún no tiene caras nuevas en el plantel es Independiente.

El único de los cinco grandes que no cuenta con refuerzos aún es el Rojo, en medio de la crisis que viven los de Avellaneda, la esperanza renació de la mano de una dirigencia que prometió mejorar el plantel para alejarse de los últimos puestos, pero aún no hay emoción en los hinchas, ya que los arribos hasta ahora no ocurrieron. Aunque la sorpresa de la semana fue un indicio del renacimiento del Rey de Copas en el mercado de pases con varios nombres fuertes.

Independiente ante Boca por la última fecha del campeonato. (Fotobaires).

Independiente se despertó y los primeros tres refuerzos estarían al caer

Varios fueron los posibles refuerzos que rondaron los pasillos del Estadio Libertadores de América, desde la posible llegada del ex San Lorenzo, Walter Kanemann, hasta un supuesto 9 “tapado”, fueron los rumores que fueron surgiendo.

Lo cierto es que el entrenador, Ricardo Zielinski pidió por 4 o 5 refuerzos para poder armar su equipo en un torneo que seguramente será duro e Independiente deberá pelear para escapar de los puestos de abajo. En ese marco, la dirigencia debió comenzar a moverse rápidamente para cumplir los deseos del DT y comenzaron surgir nombres de viejos conocidos en el Rojo.

Ricardo "Ruso" Zielinski, DT de Independiente, y lo que viene para el club de Avellaneda. (Prensa CAI).

Fernando Zampedri

Según informaron varios periodistas que siguen la actualidad de Independiente, el club tendría todo acordado con Fernando Zampedri y solo restaría negociar su salida de Universidad Católica de Chile.

La falta de goles preocupa en Avellaneda y el ex Rosario Central llegaría como la respuesta a este gran problema. En varios mercados de pases, el “9″ coqueteó con el Rojo, pero esta vez pareciera ser diferente.

Fernando Zampedri, el posible nuevo delantero de Independiente Foto: Interne

El artillero de 35 años es un viejo conocido por el entrenador Ricardo Zielinski en su paso por Atlético Tucumán. En este 2023, Zampedri fue el goleador de su equipo con 14 goles en 23 partidos (Primera División de Chile, Copa de Chile y Copa Sudamericana) ¿Lo positivo? Su contrato es hasta diciembre de este año, por lo que sería más fácil acordar su salida.

Domingo Blanco

La relación entre Domingo Blanco y el club que lo vio nacer, Independiente, parece rota, desde su controversial salida de Avellaneda, los “Diablos” lo miran de reojo y con cierto rencor por la decisión de macharse con el pase en su poder.

El volante tendría decidido remediar las cosas y pegar la vuelta luego de su paso por el SK Dnipro-1 de Ucrania, en el que disputó 28 encuentros, marcó 3 goles y brindó 2 asistencias. Tras decirle que no a Colón de Santa Fe, Mingo volvería a ponerse la camiseta del Rojo, con la que fue campeón en la Copa Sudamericana 2017, a través de un préstamo.

¿Domingo Blanco vuelve al Rojo? (Prensa Independiente)

Federico Mancuello

El regreso de Federico Mancuello sería el más importante de esta temporada, campeón en la Sudamericana 2010 y parte del proceso en el cual el club regresó a Primera División luego del paso por la B Nacional.

Mancu ya tendría arreglado el contrato con Independiente y solo resta coordinar su salida de Puebla, que correría por parte del jugador, ya que el club mexicano tiene una deuda con él que estaría dispuesto a resignar para poder volver al club de donde salió.