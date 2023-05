Mundial Sub 20: Facundo Buonanotte quedó descartado de la lista de Mascherano por una decisión del Brighton

Finalmente, Javier Mascherano lanzó la lista de los jóvenes convocados para el Mundial Sub 20 y entre los ausentes figura el ex Rosario Central Facundo Buonanotte, que, pese a su insistencia, no obtuvo permiso del Brighton para unirse a la Selección.

La noticia sobre la ausencia del futbolista oriundo de Pérez se dio a conocer este miércoles y fue una sorpresa para todos los que contaban con su nombre en la nómina. Es que Buonanotte tenía todo acordado para ser parte y Roberto De Zerbi, el DT de Brighton, había dado el visto bueno. Sin embargo, la dirigencia del club inglés no estuvo de acuerdo.

Facundo Buonanotte no podrá vestir la albiceleste. Foto: @Argentina

Según se consigna, Brighton no negó la cesión de manera formal, pero interpuso un planteo que complicó la presencia del mediocampista de 18 años en la lista de Mascherano. En definitiva, el club le dijo que podría unirse entre el 18 y el 20 de mayo al Seleccionado Argentino, pero esa alternativa está descartada ya que el equipo albiceleste debuta el sábado 20 de mayo.

¿Por qué Mascherano contaba con Buonanotte?

Cabe recordar que, en un principio, Brighton dijo rotundamente que no cedería al jugador, pero el volante presionó al conjunto británico y logró que el DT le permitiera defender la camiseta de Argentina. Pero finalmente, la noticia de que lo dejarían libre a partir del 21 de mayo lo deja totalmente descartado, ya que los entrenamientos del Seleccionado juvenil empiezan el 8 de mayo.

Mascherano lanzó finalmente este miércoles la lista de los seleccionados, que contará con la representación de dos rosarinos. Se trata de Ulises Ciccioli, jugador de Rosario Central y Julián Aquino, que milita en Newell’s Old Boys.