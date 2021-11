El 21 de noviembre de 2022 se dará inicio en el partido inaugural al Mundial de Qatar, el primero en Medio Oriente. 32 selecciones estarán distribuidas en diferentes grupos para saber quién será el próximo campeón del mundo.

A poco más de un año para el comienzo de la cita mundialista, ya son nueve selecciones que ya sacaron el boleto para la competencia. Este domingo, se cerraron dos cupos más de la UEFA con sorpresas.

Los clasificados

Hasta el momento participarán: Qatar, organizador con su primera participación de un Mundial, Alemania, ganador del Grupo J de las Eliminatorias de la UEFA, Dinamarca, que se hizo con el Grupo F, Francia, el vigente campeón del mundo que ganó el D, Bélgica que está arriba en el Grupo E, Croacia, Serbia y España que se clasificaron en las últimas horas.

Vinicius, Paqueta y Neymar hacen callar a "alguien" en el festejo del 1-0 de Brasil sobre Colombia por la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. (AP)

Además, por el lado sudamericano el único que hasta el momento aseguró su participación es Brasil, el líder de las Eliminatorias. Por su parte, Argentina podría sellar la clasificación el martes de darse algunos resultados.

Los equipos que sacaron su pasaje en las últimas horas

La principal novedad la dio Serbia, que venció por 2 a 1 a Portugal de Cristiano Ronaldo y obtuvo su pasaje a Qatar 2022. Por su parte, los lusos deberán jugar el repechaje para intentar clasificar.

Con un gol de Mitrovic en el minuto 90, los serbios, que tenían que ganar si o si para clasificar, obtuvieron el pase al próximo mundial.

Por su parte, España que necesitaba empatar o ganar, logró el triunfo ante Suecia cerca del final. El equipo de Luis Enrique, es uno de los favoritos a pelear en la próxima cita mundialista y logró el pase con un gol de Álvaro Morata.

Otro de los que logró sacar su pasaje al próximo mundial, fue el último subcampeón del mundo, Croacia. El equipo que lidera Luka Mordic obtuvo el pasaje tras vencer a Rusia con un gol en contra del defensor Fedor Kudryashov, después de un insólito blooper.

Qué necesita Argentina para clasificar al Mundial

El equipo de Lionel Scaloni jugará el próximo martes ante Brasil en San Juan para logar obtener el pasaje al próximo mundial. De ganar, la selección argentina necesita que se den dos de tres resultados.

Argentina venció 1 a 0 a Uruguay con gol de Ángel Di María y encamina su clasificación al próximo mundial

Estos son: Uruguay NO le gane a Bolivia, que Chile NO le gane al Ecuador de Gustavo Alfaro y que Colombia NO le gane al Paraguay de los Mellizos Barros Schelotto.

En caso de empate, el equipo argentino necesita que tanto Chile como Colombia y Uruguay pierdan sus respectivos duelos. Además, Perú tendría que ganarle a Venezuela.