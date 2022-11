Mundial de Qatar 2022: Inglaterra no pudo con Estados Unidos pero quedó a un paso de los octavos de final

El Grupo B del Mundial de Qatar 2022 ya cerró su segunda jornada este viernes. Inglaterra y Estados Unidos no se sacaron diferencias en el Estadio Al Bayt.

El encuentro no tuvo muchas interrupciones y fue uno de los pocos que no tuvo muchos minutos de adición, ni en el primer tiempo ni en el complemento. Los norteamericanos no pudieron penetrar la defensa encabezada por Harry Maguire, que despejaba todas las pelotas que llegaban.

Los dirigidos por Gareth Southgate hicieron buenas combinaciones pero no lograron una contundencia similar a la del partido con Irán. Gracias a la igualdad, los europeos quedaron como únicos líderes de la zona con cuatro unidades, una más que los asiáticos.

El empate favoreció a los europeos y los dejó a un paso de la clasificación. (AP)

Su clasificación a octavos de final es casi un hecho producto de la goleada 6 a 2 en la primera jornada. En caso de ganarle a Gales el próximo martes se asegurará el primer puesto del grupo, cosa que puede conseguir también si empata y Estados Unidos hace lo propio con Irán.

La única forma de que se quede afuera es si en el otro duelo hay un ganador y caen ante los galeses por cuatro goles o más, algo que puede resultar poco probable.

Así quedó el grupo B tras la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022