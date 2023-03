Mujeres deportistas: el crecimiento de disciplinas que eran dominadas por hombres

En diálogo con Vía País, la jugadora de la Selección Argentina de fútbol, Miriam Mayorga y Yamila Otero, jugadora de la Selección Argentina de rugby seven, reflexionaron acerca del crecimiento del deporte femenino y sus expectativas para el futuro.

Jugadora de la Selección Argentina de rugby seven y Centro Naval. Foto: Deportes GBA

En diálogo con Vía País, Yamila Otero, contó como en sus inicios en el deporte, utilizaba un casco de rugby similar al de sus compañeros para no parecer mujer: “Cuando era chica usaba un casquito para parecerme al resto de mis compañeros, justamente para que no se notara que era mujer y obviamente que con el paso del tiempo, al no haber más mujeres que jugaran, no pude seguir jugando, tuve que esperar a ser más grande para continuar con mi disciplina”.

Yamila actualmente disputa el torneo de la URBA en Buenos Aires, con el Club Centro Naval y participo de la Selección Argentina de rugby seven, las yaguaretes. En cuanto a la visibilidad de los partidos, explicó que, “No hay una plataforma que pase todos los partidos, pero algunos partidos especiales o finales, los cubre ESPN. La mayoría de los partidos no son televisados, ni filmados. El año pasado tuvimos la suerte de que algunos recortes de los encuentros aparezcan en televisión, pero no estaban en su totalidad, ni tampoco en vivo”.

Jugadora de la Selección Argentina y Boca Juniors. Foto: Bariloche2000

Por su parte, Miriam Mayorga, comentó que la lucha por la igualdad en el fútbol aún sigue en pie: “Aunque el fútbol en Argentina desde el 2019 es semi-profesional, aún estamos en esa lucha por la igualdad. Estamos en un camino que dé a poco va progresando, pero no todas las condiciones son las mismas en todos los clubes de Argentina. Creo que todavía siguen habiendo desigualdades, aun entre los equipos dentro de la primera división de AFA.”

En cuanto a torneos, Miriam disputa con Boca Juniors el Torneo de Primera División de AFA y la Copa Argentina, que ya lleva dos ediciones en el femenino. Con la Selección Argentina, próximamente se viene el Mundial Femenino en Nueva Zelanda y Australia en julio y aún quedan por jugarse dos fechas FIFA previos al certamen.

Visibilidad del Rugby y Futbol Femenino en Argentina

Con respecto a la visibilidad, la jugadora de rugby explicó que, “actualmente tiene un poco más de viabilidad, pero considero que no es igual a la de los hombres. Creemos que podría tener muchísima más difusión y darnos esa posibilidad de conocernos a través de los medios”.

Yamila puso énfasis en que desea que en un futuro se pueda visibilizar más el rugby, que se conozca que las mujeres pueden hacer diferentes actividades y de esta manera contagiar a más a que se sumen a hacer deportes. Continuó diciendo que, más allá de las adversidades, hay otras mujeres que están para ayudar y ser un gran equipo.

La selección femenina de fútbol se prepara para el mundial de este año. (Foto: @Argentina)

Por su parte, la jugadora de fútbol detalló que, “hoy por hoy la visibilidad es amplia, por lo menos en los últimos años ha crecido un montón tanto en redes sociales como en la televisión. La televisación de los partidos del torneo de Primera División y la Selección Argentina, han ayudado a difundir y a que todos conozcan que hay un fútbol femenino. Esto es esencial también para las más chicas que quieran jugar, que tengan información sobre las pruebas y las posibilidades”.

“El público del fútbol femenino ha crecido mucho, lo cual es muy positivo. En la final que jugamos contra la Uai Urquiza en la Bombonera, hubo muchísimo público y gente que hasta se quedó sin entrada. Esto habla muy bien desde el lado de la aceptación cultural del deporte femenino”.

También agrego que, “hay que seguir reivindicando lo que es la lucha de las mujeres en común. Creo que es un 50/50, desde el apoyo de AFA y los clubes, para que las condiciones de un entrenamiento sean iguales para todas, indiferentemente del club donde se juegue. También, de parte de las jugadoras, que se tome el deporte con el mayor profesionalismo posible y así, de esta manera, seguir atrayendo a la gente.