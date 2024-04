Movistar Plus+ desvinculó a Germán Burgos por sus “comentarios inadecuados” sobre un jugador español

El exarquero de la Selección Argentina y de River Plate, entre otros tantos equipos, Germán “Mono” Burgos, no continuará en las transmisiones de la plataforma Movistar Plus+, tras una serie de “comentarios inadecuados sobre el jugador Lamine Yamal”.

Y es que el miércoles por la tarde, durante la transmisión de uno de esos programa, Burgos hizo una acotación que no gustó en la plataforma en la previa al partido PSG-Barcelona por la Liga de Campeones.

Lamine Yamal, la figura del Barcelona.

El comunicado informando que Burgos no sigue en Movistar Plus+

”Movistar Plus+ y Germán ‘El Mono’ Burgos dejarán de colaborar con carácter inmediato en los programas de la plataforma y se apercibirá a los presentadores del espacio donde se produjeron estos comentarios”, fue el señalamiento de la cadena en un comunicado.

La decisión se toma “en cumplimiento del código interno de conducta de Movistar Plus+, que contempla una política de tolerancia cero con cualquier comportamiento discriminatorio”.

Cuál fue el comentario discriminatorio que generó el despido de Burgos

El comentario desafortunado del exarquero de la Selección Argentina tuvo que ver con el momento en que el jugador español Yamal estaba dando toques al balón en el calentamiento previo al partido.

Allí, “El Mono” dijo: “Si no le va bien, termina en un semáforo”.

PSG y Barcelona no quisieron hablar con Movistar Plus+

A raíz de este comentario, tanto el PSG como el Barcelona no quisieron atender el micrófono de Movistar Plus+ luego del encuentro, ya notificados del hecho.

Luego, tanto la cadena como Burgos pidieron disculpas al respecto.

El pedido de disculpas de Burgos por sus dichos discriminatorios

Incluso, este jueves, el argentino volvió a pedir perdón: “Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social”.

Y agregó: ”Después de estar tantos años dentro del fútbol, me emociona ver a los jugadores jóvenes de cantera. Admiro sobre todo la cantidad de nuevos talentos que está sacando el Barça porque creo que esa calidad al final siempre triunfa. Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario”.

Para concluir, dijo: “El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo! ¡Nos vemos en fútbol!”.

Pese a esto, Movistar Plus+ condenó “cualquier tipo de discriminación” y anunció “las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse”.

”Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente”, informaron.

Germán Burgos. Foto: @germanadrianramonburgos/Instagram

”Movistar Plus+ condena cualquier tipo de discriminación y no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma. Tras lo sucedido, la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse”, completaron.

Ellas fueron la desvinculación de Burgos de la plataforma.