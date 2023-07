Mbappé no renueva su contrato y el PSG ya decidió que hacer si no hay acuerdo

El Paris Saint-Germain comenzó la pretemporada con tensión e incertidumbre sobre el futuro de Kylian Mbappé en la capital francesa. La vuelta al trabajo de la plantilla, ahora conducida por Luis Enrique, sirvió a Nasser Al-Khelaïfi para dar una especie de ultimátum a sus jugadores, principalmente en alusión a la polémica sobre el futuro de la principal figura de una plantilla que ya perdió a Lionel Messi y no descarta la salida de otras estrellas, como podría ser Neymar.

“Nadie está por encima de la institución, tampoco yo, y el que no quiera jugar por el escudo o no lo respete no debería estar aquí”, sentenció el mandamás del PSG en la apertura de su discurso. Si bien no hubo un cara a cara entre Al-Khelaïfi y Mbappé, la frase fue un ‘dardo’ para el delantero, ya que el ‘7′ se mantiene firme en su intención de marcharse libre en 2024.

En la actualidad Mbappé es considerado por Transfermarkt como el jugador más cotizado del mundo, con un precio de 180 millones de euros y es pretendido por varios gigantes, con Real Madrid y Liverpool a la cabeza. La idea de los franceses es clara: no quieren perderlo a costo cero, pero tampoco lo van a regalar.

Cuál es el castigo que tiene preparado el PSG en caso de que Mbappé no quiera renovar

Semanas atrás, el París Saint-Germain le comunicó a Mbappé que si no decide renovar su vínculo antes del 31 de julio, algo que todos descuentan que no pasará, lo declararán transferible y lo venderán al mejor postor.

En la carta que le enviaron al delantero, las autoridades del campeón francés se dirigieron con un “tono ofensivo”, y le hablaron de su “deslealtad”, la “falta de sinceridad”, un “perjuicio enorme” y de “no cumplir con su palabra” al ser pública su intención de seguir en París para la temporada 2023/24 sin un nuevo contrato, según informó L´Equipe.

Pero ahora, según trascendió en los medios franceses, desde la interna del PSG crece cada vez con más fuerza la versión que indica que están dispuestos a “colgar” a Kylian Mbappe, si es que no renueva y tampoco llega una oferta que ellos consideren justa.