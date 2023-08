¿Luis Suárez a San Lorenzo? El día que el uruguayo confesó por qué es del Ciclón

San Lorenzo obtuvo una tremenda victoria por 1 a 0 ante São Paulo en el Nuevo Gasómetro en la ida de los octavos de final por Copa Sudamericana y despertó elogios del mundo del fútbol.

El autor del gol fue Adam Bareiro, quien viene siendo el goleador del Ciclón y pieza clave del equipo del Rubén Darío Insúa. El 9 con sus actuaciones despierta la emoción de los hinchas azulgranas y del público, tanto es así que la estrella uruguaya y confeso simpatizante de San Lorenzo, Luis Suárez, lo elogió a través de redes sociales.

San Lorenzo superó a Sao Paulo de Brasil en el cruce de ida de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana, con un gol de Adam Bareiro. (Fotobaires) Foto: Fotobaires

Luis Suárez elogió a Adam Bareiro y el paraguayo lo invitó a ponerse la azulgrana

Tras la victoria de San Lorenzo con el gol de Adam Bareiro, el delantero uruguayo, Luis Suárez, le envió unos elogios a través de redes sociales al 9 paraguayo.

“Qué golazo de San Lorenzo y qué jugador Adam Bareiro”, publicó el jugador de Gremio en su cuenta de Twitter. Rápidamente, los hinchas del Ciclón enloquecieron y la locura para que el artillero charrúa se ponga la camiseta azulgrana.

Los elogios de Luis Suárez a Adam Bareiro Foto: Twitter

La cuenta del club se hizo eco del comentario del ex Barcelona y le respondió por el mismo medio, primero con un tweet, más tarde, apareció un video de Bareiro agradeciéndole a su colega y con una fuerte invitación.

“Solamente agradecerte por el mensaje que me mandaste. Me pusiste muy contento. Es algo que no imaginaba nunca. Sos uno de mis ídolos, un excelente profesional que ganó todo en esta profesión que amamos. Es un orgullo muy grande. Te esperamos por acá en el Bidegain para disfrutar un partido de fútbol o por qué no vestir la casaca del Ciclón”, lanzó Adam, dejando una fuerte convocatoria para el uruguayo a futuro. ¿Vendrá?

“Si me preguntan un cuadro de Argentina, digo San Lorenzo”, la confesión de Suárez y su casi llegada

En una entrevista en 2019, Luis Suárez confesó ser hincha de San Lorenzo y desde allí comenzó la emoción en Boedo con el deseo de ver al 9 charrúa con la camiseta azulgrana.

“Siempre dije que desde chico agarré la época que San Lorenzo ganaba todo. Me llamaba la atención la época del Beto Acosta, Bernardo Romeo, el Pipi Romagnoli, Pipa Estévez. Veía toda esa generación de chico y me gustaba verlo. También estaba el Pampa Biaggio e imitaba al Beto Acosta. Lo mirábamos mucho en esa época”, lanzó El Pistolero, y aseguró: “Si me preguntan un cuadro de Argentina, digo San Lorenzo”.

De hecho, en 2020, el rumor del arribo de Suárez a Avenida La Plata había crecido, y mucho, luego de su controversial salida de Barcelona y con un futuro incierto. “Escuché el rumor, pero de San Lorenzo no me llegó nada. Expresamente no tuve comunicación. Vi todo lo que se dijo en su momento, pero no fue verdad, una lástima”, expresó en ese momento el delantero charrúa que terminó jugando en el Atlético Madrid de Cholo Simeone.

En una entrevista con el Pollo Vignolo, el artillero de Gremio confesó la verdad de ese momento. Al ser consultado por el conductor sobre si su llegada al Ciclón era posible, no dudó y aseguró que nunca recibió un llamado, pero la realidad era que las chances “eran muy pocas”, ya que su deseo era continuar en Europa “por orgullo” y porque “quería demostrar”.