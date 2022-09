Los Pumas volvieron a caer ante Sudáfrica y cerraron su participación en el Rugby Championship

Los Pumas perdieron 38 a 21 ante Sudáfrica en Durban por la última jornada del Rugby Championship . De esta manera, el equipo argentino terminó el torneo en la última posición, con nueve unidades.

A pesar del triunfo, los Springboks no pudieron consagrarse. Necesitaban una diferencia de 39 puntos más bonus para quedarse con el título, que finalmente fue para los All Blacks. El equipo de Michael Cheika no empezó muy bien el partido, y con dos tries y un penal estuvieron 17-0 abajo hasta llegar casi al entretiempo.

Los Pumas en el encuentro ante Sudáfrica de este sábado. (Prensa UAR).

Un try de Gonzalo Bertranou recortó la distancia cerca de la chicharra, para demostrar que aún seguían en partido. Al regreso, Juan Martín González también hizo uno y acercó al equipo hacia el empate. Pero un try de penalidad puso otra vez a los sudafricanos lejos en las tablas.

Matías Moroni acercó nuevamente al equipo argentino, que había quedado 24-21 abajo en el marcador. Pero otro try de penalización hundió las ilusiones de Los Pumas. Kurt-Lee Arendse cerró el triunfo apoyando una vez más en el in-goal.

Los dirigidos por Michael Cheika pelearon hasta el final, aún no teniendo chances de ser campeones de esta edición del Rugby Championship.