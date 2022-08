Los mejores memes del picante cruce entre Thomas Tuchel y Antonio Conte

Chelsea y Tottenham empataron 2-2 en el clásico londinense por la segunda fecha de la Premier League. Además de haber sido un partido de alto vuelo, el encuentro destacó por la pelea de los entrenadores de ambos equipos: Thomas Tuchel (Chelsea) y Antonio Conte (Tottenham) tuvieron un encontronazo al final del partido que estuvo cerca de terminar a las piñas.

Todo comenzó cuando Pierre Højbjerg igualó el partido para los Spurs (Koulibaly había puesto el 1-0 para los locales). Antonio Conte gritó el gol de manera muy enérgica estando al lado de Thomas Tuchel, quien no se lo tomó de la mejor manera y lo increpó. Ambos entrenadores fueron separados por sus ayudantes de campo y la situación se calmó.

Los mejores memes de la pelea Tuchel-Conte Foto: Twitter

Sin embargo, no terminó ahí: cuando el árbitro pitó el final del encuentro, Conte se acercó a Tuchel y le dio la mano a la pasada, pero del DT del Chelsea la agarró y no la soltó, por lo tanto volvieron a quedar cara a cara. Rápidamente intercedieron jugadores y miembros del cuerpo técnico y seguridad para volver a separar a los entrenadores, quienes se dijeron de todo y terminaron expulsados.

Luego del partido, Tuchel expresó que “Cuando uno da la mano mira en los ojos al otro, y Antonio tenía una opinión diferente. No hubo problema. Somos emocionales, es fútbol, lo amamos. No es necesario seguir comentando para seguir agrandando y agrandando el tema”

Por otro lado, Conte no quiso expedirse sobre el tema: “No quiero comentar sobre la situación porque creo que no es lo más importante. Si existe un problema es entre él y yo. No para los demás. Estamos acá para hablar sobre fútbol, no sobre un tema entre los entrenadores”