Momo enfrentó a Viruzz en el evento “La velada del año 2″ organizado por Ibai Llanos. Pese a presentar batalla, el argentino perdió en tres rounds y las redes sociales estallaron con los memes.

El streamer español organizó por segunda vez “La Velada del Año”. Un evento boxístico donde reúne a influencers de distintas nacionalidades que se enfrentan arriba de un ring. Fue transmitido a través de Twitch y tuvo millones de personas mirándolo. El que representó a al Argentina fue Geronimo Benavides, más conocido como “Momo”. Boxeó frente al local Viruzz y estuvo acompañado por Duki y Coscu. Lamentablemente perdió por nocaut técnico en el tercer round. Una vez terminado el encuentros, Twitter se llenó de memes al respecto.

Uno de los memes que se hizo viral, fue hecho por la cuenta oficial de KRÜ Esports. El equipo que dirige el Kun Agüero, comparó a Momo con Rocky Balboa. Es que el argentino terminó el combate con la cara llena de sangre. Se lastimó su nariz y su boca, lo que provocó un gran sangrado. Hicieron un paralelo entre una foto de él así y una del boxeador de las películas también con sangre en su rostro.

La cuenta de KRU Esports comparó a Momo con Rocky Balboa. Foto: Twitter

Otro los que tuvieron muchos me gusta y retweets fue uno hecho por Coscu. El argentino y amigo de Momo, estuvo presente en la noche de la pelea. Fue a apoyar a su amigo y hasta se lo vio consolándolo luego de la derrota. Eso no impidió que se subiera a la ola de memes. Subió dos cascos, uno de skate y otro de caballero de la edad media. Hizo referencia a que el primero era el que usaba el hincha de Platense y el otro el español. Eso por como le quedó la cara a Benavides, como si su protector no lo hubiera resguardado de los golpes de su rival.

Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, subió una imagen de dos cascos comparándolos con los de los streamers. Foto: Twitter

Los mejores memes de la pelea de Momo y Viruzz

El usuario @LeanDesing_ utilizó una clásica escena de Los Simpson para comparar la pelea. Foto: Twitter

@perrocojonudo subió una foto de dos hombres ensangrentados comparándolos a Momo y Viruzz. Foto: Twitter

La cuenta @xjaavrz_ subió una foto de un bebote con la cara aplastada. Foto: Twitter