Las crudas palabras de Darío Benedetto ante Gimnasia: “Me desgarré todo”

Si bien Boca le está ganando 1 a 0 a Gimnasia en el Bosque , no todas son buenas noticias para el equipo de Hugo Ibarra. A los 10 minutos, Darío Benedetto pidió el cambio y fue reemplazado por el juvenil Gonzalo Morales.

El trajín de encuentros le empezó a pasar factura al plantel Xeneize y las molestias musculares empiezan a aparecer. “Me desgarré todo”, dijo el Pipa desde el piso antes de salir del campo de juego. Luis Vázquez no está en el banco de suplentes porque cumple su fecha de suspensión y por eso no fue quien lo reemplazó.

Si las palabras del ex Olympique de Marsella se traducen en los estudios, lo más probable es que se pierda el encuentro ante Independiente del próximo domingo. Generalmente, según la gravedad, un desgarro tiene una recuperación como mínimo de 21 días.

Llegado el caso, el Pipa tampoco podría estar en la semifinal de la Copa Argentina ante Patronato o un eventual desempate con Racing. Por otra parte, sería baja para el Trofeo de Campeones que se juega a principios de noviembre.