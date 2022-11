La revelación de un jugador inglés sobre algo “esencial” para el Mundial de Qatar 2022: “Es una adicción”

Argentina es uno de los países más reconocibles a nivel mundial cuando se habla de fútbol, no solo por los grandes jugadores que han vestido esa camiseta, sino también por pertenencias que son “esenciales” para el día a día. Esto llegó a la Selección de Inglaterra y Eric Dier reveló qué era lo que tenía que llevar si o si al Mundial de Qatar 2022.

El defensor es una de las figuras del Tottenham donde comparte cancha con Cristian “Cuti” Romero y ha tenido compañeros como Giovani Lo Celso, Erik Lamela o Paulo Gazzaniga, entre algunos nombres que han llegado a la primera del equipo de Londres, que alguna vez dirigió Mauricio Pochettino.

Eric Dier y Harry Kane, dos de los referentes de la Selección de Inglaterra. Foto: Instagram

La influencia argenta llegó a tal nivel que ahora el inglés reveló que tiene que llevar si o si antes de cada entrenamiento para que pueda terminar bien el día y está lejos de ser el tradicional té británico. Se trata de, nada más ni nada menos, que del mate.

Sí, la tradicional infusión rioplatense se extendió en todo el mundo y ahora llegó hasta Inglaterra, tal como lo mostró el defensor en una divertida chala que tuvo junto a Harry Kane, el delantero y figura del equipo de Southgate.

“Lo he estado bebiendo por mucho tiempo. Empecé en Portugal con algunos de mis compañeros argentinos de equipo. Se trata de una adicción. Matt Doherty y yo bebemos juntos y estamos tratando de convencer a Harry Kane”, reveló Dier en una charla con las redes de la Selección Inglesa.

El futbolista, hoy en Tottenham, vistió la camiseta de Sporting de Lisboa entre 2012 y 2014, época en la que compartió equipo con los argentinos Marcos Rojo, Emiliano Insúa, Fabián Rinaudo y Valentín Viola, algunos de los responsables de llevar el mate al continente europeo.

Eric Dier, el jugador inglés que tiene una costumbre muy argentina. Foto: Instagram

Por último, completó: “La preparación no es fácil. Llevarlo de un lado a otro es un asunto complicado, pero vale la pena. Es como un té verde fuerte. Creo que es la mejor manera de describirlo. Tiene un gusto muy distrital. Y es fuerte. Definitivamente tiene el mismo efecto que un café, realmente te despierta. En la mañana tengo sueño si no lo tomo”.

Mientras que el capitán inglés y uno de los principales goleadores del mundo, Harry Kane, reveló: “Probé un poco, pero simplemente no es para mí. Algunas cosas no son para ciertas personas. Yo soy un hombre de café, no de mate. Es demasiado desordenado y prepararlo lleva mucho tiempo”.